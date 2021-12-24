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В Кропивницкому врач, вытащивший школьницу из-под льда, рассказал о спасении: "просил ее не сдаваться"

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Кропивницький , Пятница 24 декабря 2021 19:25
В Кропивницкому врач, вытащивший школьницу из-под льда, рассказал о спасении: "просил ее не сдаваться" В Кропивницком медик героически спас ребенка (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Кропивницком врач спас школьницу, которая провалилась под лед и чуть не погибла. Пятиклассница вместе с друзьями после уроков скользили по льду. Однако, вдруг на середине водоема лед провалился, и девочка ушла под воду.

Об этом сообщает ТСН.

Так, одна из девочек побежала звать взрослых. На помощь прибежал мужчина, который услышал крики. Отмечается, что он с помощью веревки спас ребенка.

После этого ребенка быстро кутали в теплые вещи и быстро несли в школу неподалеку. А уже оттуда девушку забрали медики.

Медики говорят, что ребенок провел сутки в реанимации и состояние его стабилизировалось.

Что известно о спасителе

Мужчина - главный врач местного онкологического центра Константин Ярынич. Он чувствует себя хорошо, потому что давно ныряет в прорубь. По его словам, он даже не все помнит, потому что все делал рефлекторно.

"Я умолял ее только не останавливаться, потому что видел, что ее силы уже покидают. Она понемногу уже шептала, когда я к ней подполз. Ну, а дальше ее задача была схватить веревку", - рассказал Константин Ярынич.

Сейчас на месте происшествия спасатели проводят мастер-класс и учат, как вытащить человека, который провалился под лед, потому что на счету каждая секунда. Они отмечают, что за 15 минут в холодной воде останавливается сердце.

"Если же вы провалились под лед, а вокруг никого, единственный шанс выжить – выбираться самостоятельно. Главное опираться на лед не грудной клеткой, а ложиться на спину. Выкатываетесь на лед и ползете. Главное не паниковать, мы все знаем, все умеем", - говорит спасатель.

Ранее мы сообщали, что в Киеве собака спасла ребенка, которая провалилась под лед.

Также мы писали, что во Львове врачи спасли мужчину, у которого отмирали органы из-за редкого COVID-осложнения.

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