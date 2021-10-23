В Кропивницком уволили кондуктора, которая выгнала из автобуса ребенка: все из-за 10 гривен (фото)

Так, инцидент произошел в автобусе №130-А, где кондуктор высадила из транспортного средства 11-летнюю девочку, которая хотела расплатиться разорванной купюрой.

По словам матери, девочка ехала к бабушке, чтобы отвезти лекарства.

"Первый раз позвонив мне, она сказала, что успешно добралась. Через некоторое время звонит снова, вся в слезах сообщает мне, что кондуктор маршрута 130-А высадила его на следующей остановке. По той причине, что у нее были порваны 10 гривен", — написала женщина.

Кроме того, кондукторша сказала ребенку, что " когда заклеишь, тогда и будешь давать.

Впоследствии женщине в КП "Электротранс" рассказали, что кондукторша не имела права высаживать ребенка, поэтому с сотрудницей автобуса должны были провести разъяснительную беседу.

В Кропивницком кондуктор высадила ребенка через порванную купюру (facebook.com/Марина Левченко)

Как пишет "Суспільне", кондукторшу автобуса уволили. Отмечается, что на предприятии она работала два года и имеет троих детей.

На видео с камер видеонаблюдения видно, что кондуктор разговаривает с ребенком, после чего девочка вышла.

В комментариях пользователи пишут, что кондуктор не имела права высаживать ребенка.