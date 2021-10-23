У Кропивницькому звільнили кондуктора, яка вигнала з автобуса дитину: все через 10 гривень (фото)

Так, інцидент стався в автобусі №130-А, де кондукторка висадила з транспортного засобу 11-річну дівчинку, яка хотіла розплатитися розірваною купюрою.

За словами мами, дівчинка їхала до бабусі, аби відвезти ліки.

"Перший раз подзвонивши мені, вона сказала, що успішно дісталася. Через деякий час дзвонить знову, вся в сльозах, повідомляє мені, що кондуктор маршруту 130-А висадила її на наступній зупинці. З тієї причини, що у неї були порвані 10 гривень", — написала жінка.

Окрім того, кондукторка сказала дитині, що "коли заклеїш, тоді й будеш давати.

Згодом жінці у КП "Електротранс" розповіли, що жінка не мала права висаджувати дитину, тому зі співробітницею автобуса мали провести роз'яснювальну бесіду.

У Кропивницькому кондуктор висадила дитину через порвану купюру (facebook.com/Марина Левченко)

Як пише "Суспільне", кондукторку автобусу звільнили. Зазначається, що на підприємстві вона працювала два роки та має трьох дітей.

На відео з камер відеоспостереження видно, що кондукторка розмовляє з дитиною, після чого дівчинка вийшла.

У коментарях користувачі пишуть, що кондуктор не мала права висаджувати дитину.