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Под Киевом у маршрутки с полным салоном пассажиров отказали тормоза: видео ДТП

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Киевская область, Вторник 19 октября 2021 18:26
Под Киевом у маршрутки с полным салоном пассажиров отказали тормоза: видео ДТП Коллаж РБК-Украина: под Киевом у маршрутки отказали тормоза
Автор: Владимир Костырин

Под Киевом в поселке Вита-Почтовая у маршрутки отказали тормоза, и транспорт с пассажирами в салоне влетел на встречную полосу, столкнувшись с несколькими авто. К счастью, в результате ДТП обошлось без жертв.

Видео мчащей по улице "взбесившейся" маршрутки опубликовано 19 октября на Facebook-странице "dtp.kiev.ua".

Общественный транспорт в момент инцидента, произошедшего вчера, был наполнен пассажирами. Водитель маршрутки, у которой отказала тормозная система, принялся лавировать, пытаясь как-нибудь остановить автобус. Он решил съехать на встречку, чтобы не протаранить впереди едущие машины, но тем самым зацепил попутные авто, хотя избежал лобовых столкновений.

После "ударного" поворота маршрутка стала снижать скорость и таки остановилась у тротуара. Из салона вышли все пассажиры, никто из людей не пострадал и не был травмирован.

Что стало причиной отказа тормозов, и все детали дорожного происшествия - выясняются.

Также на кадрах видно, что водители авто, которые зацепила маршрутка, выходят из транспорта и осматривают повреждения.

Видео: в Вита-Почтовой около Киева у маршрутки отказали тормоза

Ранее сообщалось, что под Днепром машина "скорой" въехала в микроавтобус, и в результате ДТП пострадали 6 человек.

Напомним также, перед этим в октябре в Киеве на Броварском проспекте столкнулись маршрутка и легковой автомобиль, и от удара автобус перевернулся.

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