В Кропивницком переселенцев выселяют из отеля: некоторые с инвалидностью

Переселенцы жили в гостинице абсолютно бесплатно. Сейчас их 21. Руководитель гостиницы Ирина Шевченко сообщила, что содержать дальше переселенцев здесь больше не могут.

По ее словам, когда людей населяли, в областном штабе обещали заключить соглашение с гостиницей об оплате проживания. В настоящее время отказываются. До 10 мая люди должны выселиться.

Виктория Лозовская жила бесплатно в отеле с 26 марта. В Кропивницкий приехала из села Чернобаевка Херсонской области.

В Чернобаевке женщина работала бухгалтером. В Кропивницком пытается найти работу.

"Очень тяжело, даже эмоционально настроиться на какую-то жизнь дальше. Мы не понимаем, вернемся ли домой. У нас там было все, а здесь мы никто. Мечтаю, чтобы скорее наступил мир, чтобы все уцелели, не только семья, друзья, близкие, наши воины. Чтобы все стало на свои места", - рассказала она.

Виктория Лозовская из Чернобаевки (фото: suspilne.media)

По словам Виктории, в отеле им сказали выселиться до 10 мая, но снять жилье в Кропивницком тоже задача не из легких. Квартира стартует от 11 тысяч гривен.

В отеле проживают шесть переселенцев из Николаевской области. Эти люди имеют инвалидность.

"Мы инвалиды первой группы, нуждаемся трижды в неделю диализной помощи, без нее не выживем.На диализе в Кропивницком нас приняли очень хорошо, дали нам лекарства, в которых мы нуждаемся, но нам негде жить. Предупредили , что с 10 мая гостиница не имеет возможности нас здесь содержать. Со вчерашнего дня отказали и в питании, потому что людям не проплачивают эту услугу", - – рассказала переселенка Светлана Бондаренко.

Где будут жить люди

По словам советницы главы областной администрации Валентины Кулачко, переселенцев из гостиницы переселят в детсады.

Она сообщила, что так складывается ситуация, что областная военная администрация не может заключить договор с отелем, поэтому им нужно проявить патриотизм.

Руководитель гостиницы объяснила, от помощи переселенцам не отказываются, но ежемесячно должны за электроэнергию и водоснабжение платить 350 тысяч гривен.