Оформить статус переселенца и получить деньги теперь можно прямо из дому: инструкция
С 19 апреля стало доступным оформление статуса переселенца, то есть внутренне перемещенного лица (ВПЛ), не выходя из дома. Сделать это можно с помощью приложения Дия.
Как это сделать, кто может получить и куда потратить - читайте ниже в нашем материале Styler.
Инструкция для оформления онлайн
- Загрузите приложение Дия или обновите его
- Убедитесь, что у вас есть ID-карта или биометрический загранпаспорт
- Зайдите в раздел "Услуги" и выберите "Получить статус ВПО"
- Укажите актуальный адрес
- Подтвердите свое местоположение с помощью геолокации
- Если у вас есть дети, можете получить статус переселенца и для них
Инструкция для оформления офлайн
- Обратитесь в ЦПАУ, орган соцзащиты населения или к представителям местной власти
- Возьмите с собой документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Украины
- Точный перечень документов для получения статуса уточняйте в ЦПАУ, в который собираетесь
Если в паспорте нет данных о регистрации места жительства в одном из соответствующих регионов, то возьмите с собой любой документ, подтверждающий это: военный билет, трудовую книжку, право собственности на имущество и тому подобное.
Сколько могут получить переселенцы
Ежемесячно украинцы могут получать по 2000 гривен на каждого взрослого и по 3000 гривен на ребенка или человека с инвалидностью.
Помощь будет оказываться ежемесячно с месяца обращения на весь период введения военного положения плюс один месяц после его прекращения или отмены.
Кто может получить помощь
Для этого надо быть зарегистрированными в одной из этих областей (или быть зарегистрированным здесь, как плательщик ЕСВ):
- Волынская,
- Запорожская,
- Житомирская,
- Донецкая,
- Днепропетровская,
- Сумская,
- Харьковская,
- г. Киев,
- Киевская,
- Луганская,
- Николаевская,
- Одесская,
- Херсонская,
- Черниговская.
На что можно тратить деньги
Этими средствами можно рассчитываться за любые товары и услуги, оплачивать коммуналку, снимать наличные, помогать армии и тому подобное.
Важно!
Статус ВПО могут получить люди, которые вынужденно покинули дома, но находятся в Украине.
Также оформить ВПО в "Дия" можно тем, кто не имел такого статуса до этого.
Ранее мы писали, что украинцам упростили процедуру получения важного документа.