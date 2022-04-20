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Оформить статус переселенца и получить деньги теперь можно прямо из дому: инструкция

Новина українською →
Среда 20 апреля 2022 12:58
Оформить статус переселенца и получить деньги теперь можно прямо из дому: инструкция Фото: оформить статус переселенца и получить деньги теперь можно прямо из дома (Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

С 19 апреля стало доступным оформление статуса переселенца, то есть внутренне перемещенного лица (ВПЛ), не выходя из дома. Сделать это можно с помощью приложения Дия.

Как это сделать, кто может получить и куда потратить - читайте ниже в нашем материале Styler.

Инструкция для оформления онлайн

  1. Загрузите приложение Дия или обновите его
  2. Убедитесь, что у вас есть ID-карта или биометрический загранпаспорт
  3. Зайдите в раздел "Услуги" и выберите "Получить статус ВПО"
  4. Укажите актуальный адрес
  5. Подтвердите свое местоположение с помощью геолокации
  6. Если у вас есть дети, можете получить статус переселенца и для них

Инструкция для оформления офлайн

  1. Обратитесь в ЦПАУ, орган соцзащиты населения или к представителям местной власти
  2. Возьмите с собой документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Украины
  3. Точный перечень документов для получения статуса уточняйте в ЦПАУ, в который собираетесь

Если в паспорте нет данных о регистрации места жительства в одном из соответствующих регионов, то возьмите с собой любой документ, подтверждающий это: военный билет, трудовую книжку, право собственности на имущество и тому подобное.

Сколько могут получить переселенцы

Ежемесячно украинцы могут получать по 2000 гривен на каждого взрослого и по 3000 гривен на ребенка или человека с инвалидностью.

Помощь будет оказываться ежемесячно с месяца обращения на весь период введения военного положения плюс один месяц после его прекращения или отмены.

Кто может получить помощь

Для этого надо быть зарегистрированными в одной из этих областей (или быть зарегистрированным здесь, как плательщик ЕСВ):

  • Волынская,
  • Запорожская,
  • Житомирская,
  • Донецкая,
  • Днепропетровская,
  • Сумская,
  • Харьковская,
  • г. Киев,
  • Киевская,
  • Луганская,
  • Николаевская,
  • Одесская,
  • Херсонская,
  • Черниговская.

На что можно тратить деньги

Этими средствами можно рассчитываться за любые товары и услуги, оплачивать коммуналку, снимать наличные, помогать армии и тому подобное.

Важно!

Статус ВПО могут получить люди, которые вынужденно покинули дома, но находятся в Украине.

Также оформить ВПО в "Дия" можно тем, кто не имел такого статуса до этого.

Ранее мы писали, что украинцам упростили процедуру получения важного документа.

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