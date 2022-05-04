У Кропивницькому переселенців виселяють з готелю: деякі з інвалідністю

Переселенці жили в готелі абсолютно безкоштовно. Зараз їх 21. Керівник готелю Ірина Шевченко повідомила, що утримувати далі переселенців тут більше не можуть.

За її словами, коли людей населяли, в обласному штабі обіцяли укласти угоду з готелем про оплату проживання. В даний час відмовляються. До 10 травня люди повинні виселитися.

Вікторія Лозовська жила безкоштовно в готелі з 26 березня. До Кропивницького приїхала з села Чорнобаївка Херсонської області.

У Чорнобаївці жінка працювала бухгалтером. У Кропивницькому намагається знайти роботу.

"Дуже важко, навіть емоційно налаштуватися на якесь життя далі. Ми не розуміємо, чи повернемося додому. У нас там було все, а тут ми ніхто. Мрію, щоб швидше настав мир, щоб всі вціліли, не тільки сім'я, друзі, близькі, наші воїни. Щоб все стало на свої місця", - розповіла вона.

Вікторія Лозовська з Чорнобаївки (фото: suspilne.media)

За словами Вікторії, в готелі їм сказали виселитися до 10 травня, але найняти житло в Кропивницькому теж завдання не з легких. Квартира стартує від 11 тисяч гривень.

У готелі проживають шість переселенців з Миколаївської області. Ці люди мають інвалідність.

"Ми інваліди першої групи, потребуємо тричі на тиждень діалізної допомоги, без неї не виживемо.На діалізі в Кропивницькому нас прийняли дуже добре, дали нам ліки, яких ми потребуємо, але нам ніде жити. Попередили, що з 10 травня готель не має можливості нас тут утримувати. Відучора відмовили та в харчуванні, тому що людям не проплачують цю послугу", - розповіла переселенка Світлана Бондаренко.

Де житимуть люди

За словами радниці голови обласної адміністрації Валентини Кулачко, переселенців з готелю переселять в дитсадки.

Вона повідомила, що так складається ситуація, що обласна військова адміністрація не може укласти договір з готелем, тому їм потрібно проявити патріотизм.

Керівник готелю пояснила, від допомоги переселенцям не відмовляються, але щомісяця повинні за електроенергію і водопостачання платити 350 тисяч гривень.