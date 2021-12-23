В Кропивницком мужчина героически бросился на помощь девушке, которая тонула в ледяной воде (фото)

Так, инцидент произошел в четверг, 23 декабря, в 14:00 в микрорайоне Озерная Балка.

Там 12-летняя девочка прибежала в помещение гимназии и сообщила, что под лед на озере провалилась девочка и она тонет. Работники учебного заведения вызвали медиков и спасателей. В помещении был мужчина, который услышал, что тонет девушка и бросился на помощь.

В Кропивницкому человек спас ученицу, которая провалилась под лед (t.me/dsns)

Неравнодушный разделся и осторожно подполз к девочке, пытаясь ее вытащить.

"Спасатели оперативно прибыли на место происшествия, помогли изъять ребенка на берег. Пятиклассницу согрели в гимназии и успокоили до прибытия медиков, которые транспортировали ее в удовлетворительном состоянии в детскую областную больницу", - говорится в сообщении.

В Кропивницком мужчина спас ученицу, которая провалилась под лед (t.me/dsns)

Мужчину, который первым бросился спасать девочку зовут Константин Яринич. Отмечается, что благодаря ему девочка осталась жива.

Константин Ярынич, спасший девочку (t.me/dsns)