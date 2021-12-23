У Кропивницькому чоловік героїчно кинувся на допомогу дівчині, яка тонула у крижаній воді (фото)

Так, інцидент стався у четвер, 23 грудня, о 14:00 в мікрорайоні Озерна Балка.

Там 12-річна дівчинка прибігла до приміщення гімназії та повідомила, що під кригу на озері провалилась дівчинка і вона тоне. Працівники навчального закладу викликали медиків та рятувальників. У приміщенні був чоловік, який почув, що тоне дівчина і кинувся на допомогу.

У Кропивницькому чоловік врятував ученицю, яка провалилася під лід (t.me/dsns)

Небайдужий роздягнувся та обережно підповз до дівчинки, намагаючись її витягнути.

"Рятувальники, що оперативно прибули на місце події, допомогли вилучити дитину на берег. П’ятикласницю зігріли у гімназії та заспокоїли до прибуття медиків, які транспортували її у задовільному стані до дитячої обласної лікарні", - йдеться у повідомленні.

У Кропивницькому чоловік врятував ученицю, яка провалилася під лід (t.me/dsns)

Чоловіка, який першим кинувся рятувати дівчинку звати Костянтин Яриніч. Зазначається, що завдяки йому, дівчинка залишилась живою.

Костянтин Яриніч, який врятував дівчинку (t.me/dsns)