У Кропивницькому двох хлопчиків-двійнят покинула мати: сьомі пологи у жінки і усі діти гуляють світом

У Кропивницькому у пологовому будинку зараз знаходиться четверо покинутих немовлят. Зокрема, серед них дві дівчинки та два брати-близнюки.

Брати-двійнята, яких покинула мама

Так, двоє братів-двійнят – Ілля та Валентин народилися у серпні цього року. Одразу після їхньої появи на світ, їхня мати написала відмову.

За словами керівниці відділення другого етапу виходжування дітей пологового будинку Тетяни Озимай, у жінки – це вже сьомі пологи, під час вагітності у лікарів вона не спостерігалась. Від попередніх шести дітей жінка або відмовлялася, або їх забирали соціальні служби, через неналежні умови догляду і проживання.

Двоє покинутих хлопчиків-близнят чекають на родину (suspilne.media)

"Один з хлопчиків був трохи слабший, потребував допомоги. Але вони дуже швидко поправилися, нині це здорові діти, які набрали майже п’ять кілограмів ваги та чекають на своїх батьків", - розповідає керівниця.

Двоє покинутих хлопчиків-близнят чекають на родину (suspilne.media)

Мати підкинула власну дитину

Окрім того, у пологовому зараз перебуває дівчинка Настя 6 днів - вона у палаті під лампою. Дитина народилася вагою 2 кг 300 грамів, а до пологового її принесли хлопець із дівчиною і повідомили, що знайшли немовля під мостом.

Тоді лікарі запідозрили, що це мама дитини та викликали поліцію. Згодом вона зізналася, що вона дійсно народила, але дитина їй не потрібна.

Також інше немовля, яке чекає на своїх батьків - це дівчинка Руслана, що народилася вагою 1 кг 300 грамів, а зараз їй вже 3,5 місяці.

"Мама народила двійнят вдома в туалеті. Одна дівчинка померла. Руслана тривалий час перебувала у відділенні інтенсивної терапії, була на штучній вентиляції легень. Це дуже недоношена дитина, яка народилась на 31 тижні вагітності, тому потребувала тривалого лікування, виходжування. Зараз вона здорова, отримує необхідні вітаміни, набрала майже чотири кілограми ваги", - розповідає лікарка.

Дівчинка Руслана, яка чекає своїх батьків (suspilne.media)

Як розповів завідувач сектору соціального і правового захисту дітей міської служби у справах дітей Ігор Горін, після реєстрації народження малюків влаштують до будинку дитини.

Також він додав, що малюків можуть всиновити з двомісячного віку. З дня народження дитини у батьків є пів року на те, щоб передумати і забрати її додому. Якщо вони цього не роблять, управління у справах дітей подає до суду на позбавлення їх батьківських прав.