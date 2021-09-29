В Днепре ребенок чуть не погиб во время лечения горла аптечным средством

В Днепре 14-летний ребенок едва не погиб во время лечения горла средством с насадкой для распыления.

Об этом сообщил врач-эндоскопист Днепровской детской больницы Сергей Щудро в Facebook.

Фото: В Днепре ребенок проглотил часть флакона от лекарства (facebook.com/Сергей Щудро)

Какое именно средство использовал ребенок для лечения горла, не уточняется, но врач показал насадку для распрыскивания, извлеченную из ребенка. Длина предмета более шести сантиметров.

"Под местной анестезией инородное тело удалено из 12-перстной кишки", - добавил врач.

В результате не обошлось без хирургического вмешательства. Ребенку пришлось пройти через операцию.

"Ребенок 14 лет во время опрыскивания горла проглотил фрагмент распылителя из лекарственного средства", - пишет медик.

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