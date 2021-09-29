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В Днепре ребенок чуть не погиб во время лечения горла аптечным средством

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Днепр, Среда 29 сентября 2021 13:52
В Днепре ребенок чуть не погиб во время лечения горла аптечным средством Коллаж РБК-Украина: В Днепре ребенок чуть не погиб во время лечения горла
Автор: Светлана Мащенко

В Днепре 14-летний ребенок едва не погиб во время лечения горла средством с насадкой для распыления.

Об этом сообщил врач-эндоскопист Днепровской детской больницы Сергей Щудро в Facebook.

"Ребенок 14 лет во время опрыскивания горла проглотил фрагмент распылителя из лекарственного средства", - пишет медик.

В результате не обошлось без хирургического вмешательства. Ребенку пришлось пройти через операцию.

"Под местной анестезией инородное тело удалено из 12-перстной кишки", - добавил врач.

Какое именно средство использовал ребенок для лечения горла, не уточняется, но врач показал насадку для распрыскивания, извлеченную из ребенка. Длина предмета более шести сантиметров.

В Днепре ребенок чуть не погиб во время лечения горла аптечным средством

Фото: В Днепре ребенок проглотил часть флакона от лекарства (facebook.com/Сергей Щудро)

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