В Днепре ребенок чуть не погиб во время лечения горла аптечным средством
В Днепре 14-летний ребенок едва не погиб во время лечения горла средством с насадкой для распыления.
Об этом сообщил врач-эндоскопист Днепровской детской больницы Сергей Щудро в Facebook.
"Ребенок 14 лет во время опрыскивания горла проглотил фрагмент распылителя из лекарственного средства", - пишет медик.
В результате не обошлось без хирургического вмешательства. Ребенку пришлось пройти через операцию.
"Под местной анестезией инородное тело удалено из 12-перстной кишки", - добавил врач.
Какое именно средство использовал ребенок для лечения горла, не уточняется, но врач показал насадку для распрыскивания, извлеченную из ребенка. Длина предмета более шести сантиметров.
Фото: В Днепре ребенок проглотил часть флакона от лекарства (facebook.com/Сергей Щудро)
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