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В Кропивницком активисты изменили старое название города при въезде: получилось неожиданно

Новина українською → Кропивницкий, Понедельник 12 апреля 2021 21:07
В Кропивницком активисты изменили старое название города при въезде: получилось неожиданно Коллаж РБК-Украина: в Кропивницком изменили название города при въезде
Автор: Роман Мирончук

Неизвестные кропивницкие активисты превратили старое название города при въезде на надпись "Киров гад". Такое название города теперь видно, если ехать со стороны Николаева.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

На указателе на объездном пути неизвестные в слове Кировоград срезали две буквы и таким необычным способом декомунизировали стелу. Город уже почти 5 лет называется Кропивницкий, но надпись местные власти все еще не поменяли.

Активисты неоднократно обращались с этим к мэрии, но никаких результатов это не давало. Большие буквы кто-то срезал газовым резаком. После этого их положили под стелой.

В свою очередь чиновники говорят о том, что знак раньше не меняли, потому что не могут определиться, на чьем он балансе. Дело в том, что стела стоит на границе двух сельских советов.

В Кропивницком изменили название города при въезде (видео: YouTube)

Напомним, в Черкассах мэр чуть не подрался с активистом на заседании горсовета. Конфликт произошел после того, как активист Дмитрий Кухарчук обвинил мэра в коррупции и невыполненных обещаниях.

Глава города молчать не стал и предложил выяснить отношения по-мужски. Но драка не состоялась, вовремя подоспела полиция.

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