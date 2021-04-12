В Кропивницком активисты изменили старое название города при въезде: получилось неожиданно
Неизвестные кропивницкие активисты превратили старое название города при въезде на надпись "Киров гад". Такое название города теперь видно, если ехать со стороны Николаева.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
На указателе на объездном пути неизвестные в слове Кировоград срезали две буквы и таким необычным способом декомунизировали стелу. Город уже почти 5 лет называется Кропивницкий, но надпись местные власти все еще не поменяли.
Активисты неоднократно обращались с этим к мэрии, но никаких результатов это не давало. Большие буквы кто-то срезал газовым резаком. После этого их положили под стелой.
В свою очередь чиновники говорят о том, что знак раньше не меняли, потому что не могут определиться, на чьем он балансе. Дело в том, что стела стоит на границе двух сельских советов.
В Кропивницком изменили название города при въезде (видео: YouTube)
Напомним, в Черкассах мэр чуть не подрался с активистом на заседании горсовета. Конфликт произошел после того, как активист Дмитрий Кухарчук обвинил мэра в коррупции и невыполненных обещаниях.
Глава города молчать не стал и предложил выяснить отношения по-мужски. Но драка не состоялась, вовремя подоспела полиция.
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