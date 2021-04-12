В Кропивницком активисты изменили старое название города при въезде: получилось неожиданно

Неизвестные кропивницкие активисты превратили старое название города при въезде на надпись "Киров гад". Такое название города теперь видно, если ехать со стороны Николаева.

На указателе на объездном пути неизвестные в слове Кировоград срезали две буквы и таким необычным способом декомунизировали стелу. Город уже почти 5 лет называется Кропивницкий, но надпись местные власти все еще не поменяли.

Активисты неоднократно обращались с этим к мэрии, но никаких результатов это не давало. Большие буквы кто-то срезал газовым резаком. После этого их положили под стелой.

В свою очередь чиновники говорят о том, что знак раньше не меняли, потому что не могут определиться, на чьем он балансе. Дело в том, что стела стоит на границе двух сельских советов.

В Кропивницком изменили название города при въезде (видео: YouTube)