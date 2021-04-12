У Кропивницькому активісти змінили стару назву міста при в'їзді: вийшло несподівано
Невідомі кропивницькі активісти перетворили стару назву міста при в'їзді на напис "Кіров гад". Таку назву міста тепер видно, якщо їхати зі сторони Миколаєва.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
На покажчику на об'їзному шляху невідомі в слові Кіровоград зрізали дві літери і таким незвичайним способом декомунізували стелу. Місто вже майже 5 років називається Кропивницький, але напис місцева влада усе ще не поміняла.
Активісти неодноразово зверталися з цим до мерії, але ніяких результатів це не давало. Великі літери хтось зрізав газовим різаком. Після цього їх поклали під стелою.
Своєю чергою чиновники говорять про те, що знак раніше не змінювали, тому що не можуть визначитися, на чиєму він балансі. Річ у тім, що стела стоїть на межі двох сільських рад.
У Кропивницькому змінили назву міста при в'їзді (відео: YouTube)
Нагадаємо, у Черкасах мер трохи не побився з активістом на засіданні міськради. Конфлікт стався після того, як активіст Дмитро Кухарчук звинуватив мера в корупції і невиконані обіцянки.
Голова міста мовчати не став і запропонував з'ясувати стосунки по-чоловічому. Але бійка не відбулася, вчасно підійшла поліція.
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