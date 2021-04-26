Под Кропивницким молодой солдат вернулся из армии и застрелился из-за долгов: обвинил мошенника

В селе Свердликово, которое находится в Голованевском районе Кировоградской области, свел счеты с жизнью 20-летний Владислав Юзвик. Парень только недавно вернулся из армии и застрелился из-за долгов.

Об этом сообщает "Кировоградская правда" на своей странице в Facebook .

На собственном телефоне парень оставил прощальное видео, а на своей странице в соцсети опубликовал пост, где объяснил, почему он это сделал и назвал того, кто причастен к его смерти.

Владислав Юзвик (фото: facebook.com/kirpravda)

"Мошенник (...) Иван Владиславович выманил у меня больше 25 000 грн и теперь у меня 5 кредитов, моя семья не в состоянии вернуть", - написал Владислав.

Парень служил с октября 2019 года. Согласно публикации погибшего, у семьи осталось еще двое детей.

Полиция открыла уголовное производство по статье "Доведение до самоубийства".

Пользователи сети шокированы такой новостью.