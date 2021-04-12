На Донбассе убили молодого защитника Украины: погиб под прицельным огнем
Сегодня, 12 апреля, на Донбассе убили 24-летнего Ярослава Карлийчука. Парень был родом из села Черепковцы, которое находится в Черновицкой области.
Об этом сообщила Черновицкая областная государственная администрация на своей странице в Facebook.
Защитник Украины служил в подразделении 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, которая дислоцировалась в Коломые. Героя будут хоронить в его родном селе. Дата прощания будет названа позже.
"Черновицкая областная государственная администрация выражает искренние соболезнования семье погибшего. Вечная память тем, кто отдал жизнь, защищая Украину. Герои не умирают!" - говорится в сообщении.
Ярослав Карлийчук (фото: facebook.com/Ярослав Карлийчук)
Пользователи сети также прокомментировали его смерть.
- Соболезнования родным. Царство небесное и вечный покой. Герои не умирают;
- Покойся с миром герой. Земной поклон! Сердце разрывается от боли на куски. Соболезнования родным;
- Вечная память героям. Соболезнования родным;
- Царство небесное;
- Вечная память погибшим воинам Украины!!! Соболезнования родным, близким и семье!!!
Напомним, возле Золотого боевики смертельно ранили старшего солдата Андрея Теперика. Ему тоже было 24 года.
Ранее на Донбассе медик вытянула раненного бойца из-под пулеметного обстрела.