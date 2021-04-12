На Донбассе убили молодого защитника Украины: погиб под прицельным огнем

Сегодня, 12 апреля, на Донбассе убили 24-летнего Ярослава Карлийчука. Парень был родом из села Черепковцы, которое находится в Черновицкой области.

Об этом сообщила Черновицкая областная государственная администрация на своей странице в Facebook .

Защитник Украины служил в подразделении 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, которая дислоцировалась в Коломые. Героя будут хоронить в его родном селе. Дата прощания будет названа позже.

"Черновицкая областная государственная администрация выражает искренние соболезнования семье погибшего. Вечная память тем, кто отдал жизнь, защищая Украину. Герои не умирают!" - говорится в сообщении.

Ярослав Карлийчук (фото: facebook.com/Ярослав Карлийчук)

Пользователи сети также прокомментировали его смерть.