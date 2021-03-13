На фронте погиб украинский воин: дома остались мать, жена и дочь (фото)

На Донбассе на фронте погиб военный ВСУ, старший солдат из 24-го штурмового батальона "Айдар" 53-й бригады Владимир Оноприенко. Воин получил тяжелые ранения в результате обстрела оккупантов около Старогнатовки 10 марта, которые оказались фатальными.

Об этом передали в батальоне ВСУ "Айдар" на странице в Facebook .

43-летний воин был убит врагами во время боевого дежурства в зоне проведения ООС.

"Владимир всегда был ответственным человеком, служил командиром отделения, умел отлично управлять своим подразделением, за что его уважали побратимы", - рассказали в штурмовом батальоне.

Оноприенко дома в поселке городского типа Драбов под Черкассами ждали мать, жена и дочь.

"Теперь ему навсегда 43 и он является воином небесной роты батальона "Айдар"... Приносим искренние соболезнования и разделяем боль утраты с родными, друзьями и близкими... Помним... отомстим... Героям слава! Смерть врагам!" - говорится в публикации.

Как рассказали в Facebook в Черкасском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки, после ранения Владимиру оперативно была оказана медицинская помощь. Но, к сожалению, спасти его жизнь не удалось.

Владимир Владимирович Оноприенко родился 25 мая 1977 года. Он служил по контракту с апреля 2020-го. Службу проходил в должности командира боевой машины.

Воин ВСУ Владимир Оноприенко (фото: facebook.com/24AIDAR)

На Facebook-странице Оноприенко можно увидеть, что воин на фронте защищал Украину в рядах ВСУ и до 2020 года.

Судя по снимках, он служил по контракту в 72-й отдельной механизированной бригаде имени Черных запорожцев.

Боец ВСУ Владимир Оноприенко на фронте на Донбассе в 2017 году (фото с Facebook-страницы воина)