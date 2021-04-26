Під Кропивницьким молодий солдат повернувся з армії і застрелився через борги: звинуватив шахрая

У селі Свердликове, яке знаходиться в Голованівському районі Кіровоградської області, звів рахунки з життям 20-річний Владислав Юзвик. Хлопець тільки нещодавно повернувся з армії і застрелився через борги.

Про це повідомляє "Кіровоградська правда" на своїй сторінці в Facebook .

На власному телефоні хлопець залишив прощальне відео, а на своїй сторінці в соцмережі опублікував пост, де пояснив, чому він це зробив і назвав того, хто причетний до його смерті.

Владислав Юзвик (фото: facebook.com/kirpravda)

"Шахрай (...) Іван Владиславович виманив у мене більше 25 000 грн і тепер у мене 5 кредитів, моя сім'я не в змозі повернути", - написав Владислав.

Хлопець служив з жовтня 2019 року. Згідно публікації загиблого, у сім'ї залишилося ще двоє дітей.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "доведення до самогубства".

Користувачі Мережі шоковані такою новиною.