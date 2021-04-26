Під Кропивницьким молодий солдат повернувся з армії і застрелився через борги: звинуватив шахрая
У селі Свердликове, яке знаходиться в Голованівському районі Кіровоградської області, звів рахунки з життям 20-річний Владислав Юзвик. Хлопець тільки нещодавно повернувся з армії і застрелився через борги.
Про це повідомляє "Кіровоградська правда" на своїй сторінці в Facebook.
На власному телефоні хлопець залишив прощальне відео, а на своїй сторінці в соцмережі опублікував пост, де пояснив, чому він це зробив і назвав того, хто причетний до його смерті.
Владислав Юзвик (фото: facebook.com/kirpravda)
"Шахрай (...) Іван Владиславович виманив у мене більше 25 000 грн і тепер у мене 5 кредитів, моя сім'я не в змозі повернути", - написав Владислав.
Хлопець служив з жовтня 2019 року. Згідно публікації загиблого, у сім'ї залишилося ще двоє дітей.
Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "доведення до самогубства".
Користувачі Мережі шоковані такою новиною.
- Через 25 тисяч залишити сім'ю, позбавити себе життя! Краще б шахрая вбив!
- Те що бог покарає, то це факт... рано чи пізно гріх наздожене шахрая... Але, що робити родині хлопця... напевно, що люди не багаті... бо якби були гроші, то людина не позбавляла б себе життя.
- Бог покарає ту тварюку. Щирі співчуття родині та близьким. Як шкода таку молоду дитину. Царство Небесне тобі юнак!!!
- Ну як так, молодий, не старий маразматик, і дав себе обдурити? Співчуття родині.
Нагадаємо, на Донбасі вбили молодого захисника України.
Раніше на фронті загинув український воїн, у якого вдома залишилися мати, дружина і дочка.