За крок до літа. 12 українських пісень про спеку, відпустку і справжній релакс

Вже скоро настає літо, а атмосферні українські пісні допоможуть хоча б трохи налаштуватися на сезон, який раніше в усіх асоціювався з відпочинком, морем та радістю. Нові та вже легендарні, сумні та веселі - ви можете створити свій настрій та поринути у світ музики.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас 12 українських пісень про літо, які точно варто послухати.

VOLODYMYR DANTES - "ЧУЄШ"

Перші рядки говорять самі за себе. І ця пісня, як і кліп до неї, точно нагадають вам про спекотне літо.

"Липень на дворі

Липне до спини

Сонечко пече

Що ти хочеш ще?".

ВВ - "Відпустка"

Культова пісня з тим самим вайбом, якого всім так бракує. І нині рядки про відпустку та відпочинок можуть нагадати про легку та невимушену атмосферу, яка точно є у спогадах кожного.

LATEXFAUNA - "BOUNTY"

Неймовірно легкий та кумедний трек, під який хочеться ніжитеся десь під сонечком й ні про що не думати. Слухайте і дозвольте всім заздрити вашому гарному настрою.

Наталка Карпа - "Літо-літо"

Популярний трек, який ви точно колись чули. А навіть якщо ні, то рядки запам'ятовуються одразу!

"Літо-літо я поїду на край світу

Заберу тебе собою всеодно

Не кажи, що сонце, море, теплий вітер

Це не те, що ми хотіли так давно".

Mad Heads - "А я на морі"

Багато хто хоча б раз у житті уявляв, як відповідає на дзвінки словами: "А я на морі". І саме ця пісня ніби малює здійснення мрії. Весела, атмосфера і дійсно про літо.

Віталій Козловський - "Пінаколада"

Так-так, хітом цього літа вже стала перекладена пісня, яка виявилася справжнім "вибухом" в українському шоу-бізнесі. Нині вона вже не про спогади, а про те, що є в нас зараз.

Також слухайте наступні пісні:

Тартак - "Нашеліто"

Ірина Білик - "Просто літо"

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ - "ЛітоКамон"

KRISTONKO - "Літо"

Олександр Пономарьов - "Море"