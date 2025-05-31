ua en ru
Сб, 31 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

За крок до літа. 12 українських пісень про спеку, відпустку і справжній релакс

Субота 31 травня 2025 14:04
UA EN RU
За крок до літа. 12 українських пісень про спеку, відпустку і справжній релакс Пісні про літо (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Вже скоро настає літо, а атмосферні українські пісні допоможуть хоча б трохи налаштуватися на сезон, який раніше в усіх асоціювався з відпочинком, морем та радістю. Нові та вже легендарні, сумні та веселі - ви можете створити свій настрій та поринути у світ музики.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас 12 українських пісень про літо, які точно варто послухати.

VOLODYMYR DANTES - "ЧУЄШ"

Перші рядки говорять самі за себе. І ця пісня, як і кліп до неї, точно нагадають вам про спекотне літо.

"Липень на дворі
Липне до спини
Сонечко пече
Що ти хочеш ще?".

ВВ - "Відпустка"

Культова пісня з тим самим вайбом, якого всім так бракує. І нині рядки про відпустку та відпочинок можуть нагадати про легку та невимушену атмосферу, яка точно є у спогадах кожного.

LATEXFAUNA - "BOUNTY"

Неймовірно легкий та кумедний трек, під який хочеться ніжитеся десь під сонечком й ні про що не думати. Слухайте і дозвольте всім заздрити вашому гарному настрою.

Наталка Карпа - "Літо-літо"

Популярний трек, який ви точно колись чули. А навіть якщо ні, то рядки запам'ятовуються одразу!

"Літо-літо я поїду на край світу Заберу тебе собою всеодно Не кажи, що сонце, море, теплий вітер Це не те, що ми хотіли так давно".

Mad Heads - "А я на морі"

Багато хто хоча б раз у житті уявляв, як відповідає на дзвінки словами: "А я на морі". І саме ця пісня ніби малює здійснення мрії. Весела, атмосфера і дійсно про літо.

Віталій Козловський - "Пінаколада"

Так-так, хітом цього літа вже стала перекладена пісня, яка виявилася справжнім "вибухом" в українському шоу-бізнесі. Нині вона вже не про спогади, а про те, що є в нас зараз.

Також слухайте наступні пісні:

  • Тартак - "Нашеліто"

  • Ірина Білик - "Просто літо"

  • БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ - "ЛітоКамон"

  • KRISTONKO - "Літо"

  • Олександр Пономарьов - "Море"

  • Антитіла - "Лови момент"

Вас може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Ірина Білик Володимир Дантес Олександр Пономарьов Новини шоу-бізнесу Музика Зірки шоу-бізнесу Музиканти Пісні
NEWS
Росіяни втратили за добу понад 1200 солдатів і 54 артсистеми, - Генштаб
Росіяни втратили за добу понад 1200 солдатів і 54 артсистеми, - Генштаб