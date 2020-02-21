Криворожский "муравейник": появились новые фото двора, где вырос Зеленский

Детство Владимира Зеленского прошло в Кривом Роге в районе Соцгород, в котором местные жители называют многоквартирные дома "муравейниками". В квартире, где вырос будущий президент, до сих пор проживают его родители.

Многоэтажка расположена по адресу улица Мыстецька, 13, в обычном дворе, который нуждается в ремонте. Об этом передает "Апостроф".

Как видно на фото, обычный двор мало чем отличается от многих тысяч других.

В доме на дверях установлены домофоны, на первом этаже в подъезде расположены продуктовые магазины, стоят гаражи, на одном из деревьев закрепили доску для объявлений и импровизированную сушилку для одежды.

Есть также крытая беседка с лавочками и столиком, шкафчиками, зеркалом и плакатами.

Дом и двор в Кривом Роге, где жил Владимир Зеленский (Фото: apostrophe.ua)

Через дорогу от дома расположен Криворожский государственный цирк, и тут же сквер рядом.

Школа №95, где учился Зеленский, находится рядом с домом и сейчас имеет статус гимназии.