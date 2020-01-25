День рождения Зеленского: как менялся самый молодой президент Украины

Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

Владимир Зеленский отмечает 42-летие

Владимир Зеленский 25 января отмечает свой 42 день рождения. Это первый день рождения Зеленского на посту главы государства. Сегодня Зеленский будет принимать поздравления не только от родных и близких, но и от других мировых лидеров.

Зеленский родился 25 января 1978 года в Кривом Роге Днепропетровской области. В школу пошел в 8 лет.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

С 1995 по 2000 год учился в Киевском национальном экономическом университете по специальности "Правоведение", где получил квалификацию юриста.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

В 1997 году после того, как команда "Запорожье - Кривой Рог - Транзит" стала чемпионом Высшей лиги КВН, Зеленский вместе друзьями создали команду "95-й квартал". При этом Зеленский был актером, сценаристом и художественным руководителем команды.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

В 2003 году "95-й квартал" уходит из КВН и добивается грандиозного успеха не только в Украине, но и за пределами страны. В этом же году Владимир Зеленский женился.

Свадьба Владимира Зеленского (фото из открытых источников)

Через год года после свадьбы в 2004 году у Владимира и Елены родилась дочь Александра, а в 2013 году на свет появился его сын Кирилл, которому Зеленский недавно покупал подарок в магазине игрушек.

Владимир Зеленский с семьей (фото из открытых источников)

Зеленский был ведущим кулинарного шоу "Мистер Кук". При этом все свои доходы он вкладывал в телешоу "Вечерний квартал", которое вышло в 2005 году на телеканале "Интер", и было очень рейтинговым.

В 2006 году был участником шоу "Танці з зірками". Его партнершей была чемпионка мира по латиноамериканским танцам Алена Шоптенко. При этом их пара одержала победу, которая смогла обойти Влада Яму и Наталью Могилевскую.

Владимир Зеленский на шоу Танцы со звездами (видео: YouTube)

Через некоторое время "95-й квартал" превратился в "Студию Квартал-95", которая выпустила множество популярных проектов, среди которых "Вечерний квартал", "Бойцовский клуб", "Украина, вставай".

В составе "Студии Квартал-95" Зеленский давал концерты в зоне проведения АТО на Донбассе и жертвовал деньги на нужды украинских военных. Из-за этого в 2015 году в России против него возбудили уголовное дело.

Зеленский с "квартальщиками" посетил воинов ВСУ на Донбассе (фото из соцсетей)

Зеленский следит за собой, и часто занимается в тренажерном зале, или бегом на улице.

Владимир Зеленский в тренажерном зале (фото: instagram.com/zelenskiy_official)

20 мая 2019 года Владимир Зеленский официально стал президентом Украины, приняв присягу.

Зеленский на инаугурации (фото: Униан)