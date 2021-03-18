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По Кривому Рогу разгуливал страус: животное напугало водителей и рассмешило сеть

Автор: Роман Мирончук

В Кривом Роге Днепропетровской области водителей напугал страус, который несколько раз неожиданно выбегал на дорогу. При этом видео повеселило пользователей сети.

Видео со страусом опубликовали на странице "mykrivoyrog" в Instagram.

Позже выяснилось, что животное сбежало не из фермы, а из частного хозяйства. За ним пришли хозяева.

Пользователи сети прокомментировали видео со страусом.

  • Когда вышел в магазин и забыл зачем;
  • Какой прикольный, можно себе забрать, я на нем буду в институт ездить;
  • Это мой бывший, а я думала куда он пропал;
  • Он бедняга в шоке;
  • Самый лучший город!
  • Ему страшно, наверное. Хоть бы его не убили у него и так жизнь нелегкая;
  • Экология налаживается. Страусы возвращаются в родные края;
  • Там недалеко от этого места, их небольшая ферма.

Напомним, в Киеве всю ночь спасали экзотического ежа, который застрял в батарее. Спасателям животных пришлось сделать все, чтобы охладить африканского ежа. Его изолировали от раскаленной трубы, чтобы он не получил тепловой удар.

Мы также писали о том, что под Одессой люди проучили живодера, который замучил кота на глазах у хозяина. Зоозащитники на частном двухэтажном доме пенсионера написали "здесь живет живодер" и оставили прочие нелестные надписи.

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Новости Украины Кривой Рогживотное
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