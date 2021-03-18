По Кривому Рогу разгуливал страус: животное напугало водителей и рассмешило сеть

В Кривом Роге Днепропетровской области водителей напугал страус, который несколько раз неожиданно выбегал на дорогу. При этом видео повеселило пользователей сети.

Позже выяснилось, что животное сбежало не из фермы, а из частного хозяйства. За ним пришли хозяева.

Напомним, в Киеве всю ночь спасали экзотического ежа, который застрял в батарее. Спасателям животных пришлось сделать все, чтобы охладить африканского ежа. Его изолировали от раскаленной трубы, чтобы он не получил тепловой удар.

Мы также писали о том, что под Одессой люди проучили живодера, который замучил кота на глазах у хозяина. Зоозащитники на частном двухэтажном доме пенсионера написали "здесь живет живодер" и оставили прочие нелестные надписи.