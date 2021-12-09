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В Кривом Роге трое пассажиров избили 57-летнего мужчину и разбили трамвай

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Кривой Рог, Четверг 09 декабря 2021 14:23
В Кривом Роге трое пассажиров избили 57-летнего мужчину и разбили трамвай Коллаж РБК-Украина: в Кривом Роге хулиганы избили мужчину и разбили трамвай
Автор: Роман Мирончук

В Кривом Роге Днепропетровской области в одном из трамваев произошел конфликт между тремя пассажирами и 57-летним мужчиной, в результате которого последний получил телесные повреждения.

Об этом сообщает Криворожское районное управление полиции на своей странице в Facebook.

Кроме того, хулиганы разбили лобовое стекло и вырвали зеркало в трамвае. После этого они убежали в неизвестном направлении. Инцидент произошел 4 декабря.

В тот же день полиция установила место нахождение хулиганов. Ими оказались трое совершеннолетних местных жителей. Их доставили в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств.

В Кривом Роге трое пассажиров избили 57-летнего мужчину и разбили трамвай

В Кривом Роге хулиганы разбили трамвай (фото: facebook.com/NationalPoliceKR)

Сейчас устанавливается сумма нанесенного ущерба. По факту действий молодых людей открыто уголовное производство по ч.2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Молодым людям грозит лишение свободы на срок до 4 лет.

Напомним, в Запорожье мужчина в состоянии алкогольного опьянения выстрелил продавцу в лицо из-за маски. 47-летнего пострадавшего с пулевым ранением доставили в городскую больницу.

Мы также писали о том, что в Киеве группа молодых людей совершила нападение на известный клуб на Подоле на Контрактовой площади, когда там находились посетители. Хулиганы разбили окна и ломала двери, а потом отправились к другим заведениям.

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