В Кривом Роге трое пассажиров избили 57-летнего мужчину и разбили трамвай

В Кривом Роге Днепропетровской области в одном из трамваев произошел конфликт между тремя пассажирами и 57-летним мужчиной, в результате которого последний получил телесные повреждения.

Об этом сообщает Криворожское районное управление полиции на своей странице в Facebook .

Кроме того, хулиганы разбили лобовое стекло и вырвали зеркало в трамвае. После этого они убежали в неизвестном направлении. Инцидент произошел 4 декабря.

В тот же день полиция установила место нахождение хулиганов. Ими оказались трое совершеннолетних местных жителей. Их доставили в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств.

В Кривом Роге хулиганы разбили трамвай (фото: facebook.com/NationalPoliceKR)

Сейчас устанавливается сумма нанесенного ущерба. По факту действий молодых людей открыто уголовное производство по ч.2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Молодым людям грозит лишение свободы на срок до 4 лет.