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Прямо сейчас: в центре Киева толпа неадекватов нападает на людей (видео)

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Киев, Пятница 26 ноября 2021 20:25
Прямо сейчас: в центре Киева толпа неадекватов нападает на людей (видео) Коллаж РБК-Украина: в центре Киеве группа молодых людей нападает на людей
Автор: Владимир Костырин

В Киеве группа молодых людей совершила нападение на известный клуб на Подоле на Контрактовой площади, когда там отдыхали посетители, разбила там окна и ломала двери, после чего продолжила свой разрушительный "рейд" и в другие заведения.

Что известно об инцидентах, которые происходят 26 ноября вечером в центре столицы, а также видео с места событий - в нашем материале ниже.

"Сначала так называемые "правые" разнесли "Хвильовий" (культовый клуб на столичном Подоле - ред.). Теперь, судя по всему, идут с "рейдом" на Нижнеюрковскую (здесь расположено большое количество развлекательных заведений, пабов и художественных пространств - ред.). Полиция бездействует и не реагирует на вызовы. Мы вынуждены бежать из своего клуба, чтобы нас не убили", - рассказал в комментарии Styler участник арт-объединения на Подоле.

По нашей информации, бесчинства на улицах Киева устраивают агрессивные молодые люди, большинство из которых являются участниками ТГ-сообщества "Катарсис", которое называет себя "союзом культурных консерваторов".

Именно эти люди регулярно устраивают подобные налеты на локации Нижнеюрковской с намерением "предотвратить распространение наркотиков".

Прямо сейчас: в центре Киева толпа неадекватов нападает на людей (видео)

Нападение на киевский клуб "Хвильовий" вечером 26 ноября (фото: скриншот instagram.com/stories/kiev2c)

При этом хулиганы разрушают частную собственность и запугивают посетителей заведений.

Правоохранители в свою очередь не реагируют на бесчинства. По крайней мере, информации о задержании хулиганов, позиционирующих себя "традиционалистами", нет.

При том, что владельцы и посетители киевских клубов и арт-площадок, а так же активисты неоднократно привлекали внимание к таким преступным "рейдам".

Прямо сейчас: в центре Киева толпа неадекватов нападает на людей (видео)

На киевский клуб "Хвильовий" напала группа молодчиков 26 ноября (фото: скриншот instagram.com/stories/kiev2c)

Видео с "Хвильового", где люди спасались от нападавших, можно посмотреть по этой ссылке.

Видео: нападение в Киеве на Подоле 26 ноября

Ранее сообщалось, что в центре Киева на Подоле произошла массовая драка в заведении общепита, где молодые люди устроили побоище, а происходящее попало на видео.

Напомним также, что недавно в Киеве возникла массовая драка из-за места в очереди.

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