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В магазине Запорожья мужчина выстрел продавцу в лицо из-за маски (фото)

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Запорожье, Среда 01 декабря 2021 19:08
В магазине Запорожья мужчина выстрел продавцу в лицо из-за маски (фото) Коллаж РБК-Украина: в Запорожье мужчина выстрелил в продавца магазина после конфликта из-за маски
Автор: Владимир Костырин

В Запорожье нетрезвый мужчина в продуктовом магазине выстрели продавцу в лицо после потасовки с ним, а конфликт произошел по причине требований работника торговой точки надеть маску, согласно правилам карантина.

Об этом 1 декабря передали в пресс-службе полиции Запорожской области.

Сам инцидент произошел вчера вечером на улице 40 лет Победы.

47-летний пострадавший с пулевым ранением был госпитализирован в городскую больницу. Медики проинформировали сотрудников отдела полиции о случившемся, и правоохранители срочно отправились на место происшествия.

Установив и опросив свидетелей, а также просмотрев записи с камер видеонаблюдения, была восстановлена картина событий в тот вечер.

Так, около 18:30 в магазинчике между владельцем и посетителем произошел конфликт из-за нежелания последнего одевать медицинскую маску. Началась драка, и затем покупатель ушел из помещения, но через 15 минут вернулся с оружием в руках.

Он выстрелил из травматического пистолета в продавца и скрылся.

В магазине Запорожья мужчина выстрел продавцу в лицо из-за маски (фото)

Мужчина открыл стрельбу в магазине из трамвата (фото: zp.npu.gov.ua)

"По показаниям, которые дал потерпевший и очевидцы происшествия, нарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в публикации.

По горячим следам полицейские установили и задержали фигуранта - это житель Запорожья 1972 года рождения.

В магазине Запорожья мужчина выстрел продавцу в лицо из-за маски (фото)

Задержанный мужчина, ранивший продавца магазина после конфликта из-за маски (фото: zp.npu.gov.ua)

"Нарушитель имел разрешение на оружие. Травматический пистолет у него изъят", - рассказали правоохранители.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.296 (Хулиганство) Уголовного кодекса. Теперь ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

В магазине Запорожья мужчина выстрел продавцу в лицо из-за маски (фото)В магазине Запорожья мужчина выстрел продавцу в лицо из-за маски (фото)

Драка со стрельбой в магазине Запорожья произошла после конфликта из-за карантинных требований о ношении масок (фото: zp.npu.gov.ua)

Ранее сообщалось, что в супермаркете Киева охранники подрались с посетителем из-за маски, а сам инцидент попал на видео.

Напомним также, перед этим в метро Харькова произошла стрельба из-за неправильного ношения масок.

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