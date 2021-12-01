В магазине Запорожья мужчина выстрел продавцу в лицо из-за маски (фото)
В Запорожье нетрезвый мужчина в продуктовом магазине выстрели продавцу в лицо после потасовки с ним, а конфликт произошел по причине требований работника торговой точки надеть маску, согласно правилам карантина.
Об этом 1 декабря передали в пресс-службе полиции Запорожской области.
Сам инцидент произошел вчера вечером на улице 40 лет Победы.
47-летний пострадавший с пулевым ранением был госпитализирован в городскую больницу. Медики проинформировали сотрудников отдела полиции о случившемся, и правоохранители срочно отправились на место происшествия.
Установив и опросив свидетелей, а также просмотрев записи с камер видеонаблюдения, была восстановлена картина событий в тот вечер.
Так, около 18:30 в магазинчике между владельцем и посетителем произошел конфликт из-за нежелания последнего одевать медицинскую маску. Началась драка, и затем покупатель ушел из помещения, но через 15 минут вернулся с оружием в руках.
Он выстрелил из травматического пистолета в продавца и скрылся.
Мужчина открыл стрельбу в магазине из трамвата (фото: zp.npu.gov.ua)
"По показаниям, которые дал потерпевший и очевидцы происшествия, нарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в публикации.
По горячим следам полицейские установили и задержали фигуранта - это житель Запорожья 1972 года рождения.
Задержанный мужчина, ранивший продавца магазина после конфликта из-за маски (фото: zp.npu.gov.ua)
"Нарушитель имел разрешение на оружие. Травматический пистолет у него изъят", - рассказали правоохранители.
Мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.296 (Хулиганство) Уголовного кодекса. Теперь ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.
Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Драка со стрельбой в магазине Запорожья произошла после конфликта из-за карантинных требований о ношении масок (фото: zp.npu.gov.ua)
Ранее сообщалось, что в супермаркете Киева охранники подрались с посетителем из-за маски, а сам инцидент попал на видео.
Напомним также, перед этим в метро Харькова произошла стрельба из-за неправильного ношения масок.