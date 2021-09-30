ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

В Кривом Роге пациентов интерната запирают в комнате на навесной замок: и это не все нарушения

Новина українською →
Кривой Рог, Четверг 30 сентября 2021 10:38
В Кривом Роге пациентов интерната запирают в комнате на навесной замок: и это не все нарушения В психоневрологическом интернате Кривого Рога подопечных держат под замком (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Пациентов психоневрологического интерната в Кривом Роге закрывают в комнате с телевизором на целый день на навесной замок. Проверка показала, что в палатах отсутствует мебель, а в туалетах нет возможности уединиться.

Об этом сообщили в Секретариате Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

На момент посещения мониторинговой группы в психоневрологическом интернате Кривого Рога находилось 312 подопечных. Из них 307 мужчин и 5 женщин, 68 пациентов недееспособные.

Как отметили чиновники, в интернате вакцинированы все подопечные, а вот персонал только на 46%.

Во время визита мониторинговой группы были зафиксированы грубые нарушения. В частности, 40 пациентов были закрыты в помещении дневного пребывания на навесной замок. Комната оборудована лавками и диванами, а также телевизором.

По словам подопечных, их постоянно закрывают в этом помещении на навесной замок на дверях с решетками. Мониторинговая группа потребовала демонтировать двери. Оказалось, что многочасовой просмотр телевизора – единственный досуг пациентов.

Кроме того, в санитарно-гигиенических зонах (душевые и туалеты) отсутствуют приспособления для лиц с инвалидностью. Уединиться в таких помещениях невозможно. В некоторых комнатах отсутствует мебель и личные вещи подопечных – стоят только кровати.

"По результатам мониторингового визита будет подготовлен отчет с рекомендациями по устранению выявленных недостатков и нарушений и направлены письма в органы государственной власти", — сообщают в Секретариате Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Напомним, ранее мы писали о том, что в киевском интернате жестоко издевались над детьми.

Читайте РБК-Украина в Google News
интернат
LITE
День Веры, Надежды, Любови и их матери Софии: что нельзя делать в этот особенный день, приметы праздника
День Веры, Надежды, Любови и их матери Софии: что нельзя делать в этот особенный день, приметы праздника