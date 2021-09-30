ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

У Кривому Розі пацієнтів інтернату замикають у кімнаті на навісний замок: і це не всі порушення

Новость на русском →
Кривий Ріг, Четвер 30 вересня 2021 10:38
У Кривому Розі пацієнтів інтернату замикають у кімнаті на навісний замок: і це не всі порушення У психоневрологічному інтернаті Кривого Рогу підопічних тримають під замком (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Пацієнтів психоневрологічного інтернату в Кривому Розі закривають в кімнаті з телевізором на цілий день на навісний замок. Перевірка показала, що в палатах відсутні меблі, а в туалетах немає можливості усамітнитися.

Про це повідомили у Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

На момент відвідування моніторингової групи в психоневрологічному інтернаті Кривого Рогу перебувало 312 підопічних. З них 307 чоловіків і 5 жінок, 68 пацієнтів недієздатні.

Як зазначили чиновники, в інтернаті вакциновані всі підопічні, а от персонал лише на 46%.

Під час візиту моніторингової групи були зафіксовані грубі порушення. Зокрема, 40 пацієнтів були закриті в приміщенні денного перебування на навісний замок. Кімната обладнана лавками та диванами, а також телевізором.

За словами підопічних, їх постійно закривають в цьому приміщенні на навісний замок на дверях з ґратами. Моніторингова група зажадала демонтувати двері. Виявилося, що багатогодинний перегляд телевізора – єдине дозвілля пацієнтів.

Крім того, в санітарно-гігієнічних зонах (душові та туалети) відсутні пристосування для осіб з інвалідністю. Усамітнитися в таких приміщеннях неможливо. У деяких кімнатах відсутні меблі та особисті речі підопічних – стоять тільки ліжка.

"За результатами моніторингового візиту буде підготовлено звіт з рекомендаціями щодо усунення виявлених недоліків та порушень та надіслано листи до органів державної влади", — повідомляють у Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Київському інтернаті жорстоко знущалися з дітей.

Читайте РБК-Україна в Google News
интернат
LITE
День Віри, Надії, Любові та їх матері Софії: що не можна робити в цей особливий день, прикмети свята
День Віри, Надії, Любові та їх матері Софії: що не можна робити в цей особливий день, прикмети свята