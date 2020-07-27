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В Кривом Роге мужчина ценой своей жизни не дал внучке утонуть

Кривой Рог, Понедельник 27 июля 2020 15:21
В Кривом Роге мужчина ценой своей жизни не дал внучке утонуть
В Кривом Роге мужчина спас внучку и утонул (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

В Кривом Роге пожилой мужчина спасал внучку и утонул

В Кривом Роге Днепропетровской области в реке утонул пожилой мужчина, который спас свою внучку и не дал ей уйти под воду. Трагедия произошла в воскресенье, 26 июля, в Центрально-Городском районе.

Вечером около 17:00 возле Гданцевской плотины у реки находились отдыхающие, которые услышали женский крик. После этого они увидели, что в воде барахтается ребенок и пожилой мужчина. Об этом сообщает "Первый Городской".

В Кривом Роге мужчина ценой своей жизни не дал внучке утонуть

В Кривом Роге мужчина спас внучку и утонул (фото: one.kr.ua)

Люди сразу поняли, что два человека тонет. Один парень бросился в реку, чтобы вытащить утопающих. Он зацепил за шею девочку и вытащил ее на берег. При этом пока школьницу вытаскивали, ее 65-летний дедушка скрылся под воду. Больше его не видели. Позже тело погибшего достали из воды водолазы.

В Кривом Роге мужчина ценой своей жизни не дал внучке утонуть

В Кривом Роге мужчина спас внучку и утонул (фото: one.kr.ua)

Напомним, в Азовском море Запорожской области утонула девушка. Девушку можно было бы спасти, если бы мужчина, который все видел, оказал бы помощь или хоть позвал бы кого-то. Трагедия произошла в неспокойный день, когда на побережье был шторм.

Знакомые девушки прибежали, когда уже прошло около 20 минут после, того как ее мертвую вытащили из воды. На пляже они оставили ее одну, потому что она не хотела уходить со всеми, и сказала, что будет еще купаться.

Ранее в Сумах при странных обстоятельствах в реке утонула 30-летняя чиновница Карина Козупица.

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