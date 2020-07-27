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У Кривому Розі чоловік ціною свого життя не дав онуці потонути

Кривий Ріг, Понеділок 27 липня 2020 15:21
У Кривому Розі чоловік ціною свого життя не дав онуці потонути
У Кривому Розі чоловік врятував онуку і потонув (колаж: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

У Кривому Розі літній чоловік рятував онуку і потонув

У Кривому Розі Дніпропетровської області в річці потонув літній чоловік, який врятував свою онуку і не дав їй піти під воду. Трагедія сталася у неділю, 26 липня, в Центрально-Міському районі.

Ввечері близько 17:00 біля Гданцевської греблі біля річки знаходилися відпочивальники, які почули жіночий крик. Після цього вони побачили, що у воді борсається дитина і літній чоловік. Про це повідомляє "Перший Міський".

У Кривому Розі чоловік ціною свого життя не дав онуці потонути

У Кривому Розі чоловік врятував онуку і потонув (фото: one.kr.ua)

Люди відразу зрозуміли, що дві людини тоне. Один хлопець кинувся в річку, щоб витягнути їх. Він зачепив за шию дівчинку і витягнув її на берег. При цьому поки школярку витягали, її 65-річний дідусь пішов під воду. Більше його не бачили. Пізніше тіло загиблого дістали з води водолази.

У Кривому Розі чоловік ціною свого життя не дав онуці потонути

У Кривому Розі чоловік врятував онуку і потонув (фото: one.kr.ua)

Нагадаємо, в Азовському морі Запорізької області потонула дівчина. Дівчину можна було б врятувати, якби чоловік, що все бачив, прийшов би допомогу або хоч покликав би когось. Трагедія сталася в неспокійний день, коли на узбережжі був шторм.

Знайомі дівчини прибігли, коли вже минуло близько 20 хвилин після того, як її мертву витягнули з води. На пляжі вони залишили її одну, тому що вона не хотіла йти з усіма, і сказала, що буде ще купатися.

Раніше в Сумах за дивних обставин у річці втопилася 30-річна чиновниця Карина Козупиця.

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