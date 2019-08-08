В Кривом Роге мужчина ограбил онкобольную девочку и попал на видео

Бессовестный горожанин украл деньги, которые криворожане собирают на лечение Киры Короид
В Кривом Роге мужчина похитил коробку с пожертвованиями на лечение онкобольной девочки Киры Короид, которую спасают всем городом. Инцидент произошел в магазине на 44-м квартале. Видео с камер наблюдения опубликовал в Facebook отец девочки.
Преступник, укравший деньги у онкобольной девочки (фото: facebook.com/ross.koroid)
"Слов нет. Прошу максимальный репост. Страна должна знать своих героев. Деньги, которые украл этот джентльмен, люди собирают на лечение Киры Короид - моей дочке, которая ведет борьбу с раком крови (острый лимфопластный лейкоз типа l1)", - написал мужчина.
Кира Короид нужнается в помощи
На видео показан момент, как посетитель магазина незаметно для продавца забирает коробку с деньгами с прилавка и кладет ее в свой пакет.
Преступник, укравший деньги у онкобольной Киры Короид
Пользователей сети возмутил этот инцидент. Они требуют найти и наказать вора.
Скриншот комментариев
Скриншот комментариев
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