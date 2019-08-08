У Кривому Розі чоловік пограбував онкохвору дівчинку і потрапив на відео

Безсовісний городянин вкрав гроші, які криворіжці збирають на лікування Кіри Короїд
У Кривому Розі чоловік викрав коробку з пожертвами на лікування онкохворої дівчинки Кіри Короїд, яку рятують усім містом. Інцидент стався в магазині на 44-му кварталі. Відео з камер спостереження опублікував у Facebook батько дівчинки.
Злочинець, який вкрав гроші у онкохворої дівчинки (фото: facebook.com/ross.koroid)
"Немає слів. Прошу максимальний репост. Країна повинна знати своїх героїв. Гроші, які вкрав цей джентльмен, люди збирають на лікування Кіри Короїд - моїй доньці, яка веде боротьбу з раком крові (гострий лімфопластний лейкоз типу l1)", - написав чоловік.
Кіра Короїд нужнается допомоги
На відео показаний момент, як відвідувач магазину непомітно для продавця забирає коробку з грошима з прилавка і кладе її в свій пакет.
Злочинець, який вкрав гроші у онкохворий Кіри Короїд
Користувачів мережі обурив цей інцидент. Вони вимагають знайти і покарати злодія.
Скріншот коментарів
Скріншот коментарів
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