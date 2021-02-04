В Кривом Роге мать довела подростка до истощения: весит 9 кг и почти не разговаривает

В Кривом Роге Днепропетровской области обнаружили 15-летнюю девочку, которая практически не ходит, не разговаривает и весит всего 9 кг. Ребенка нашли в заброшенной квартире и до такого состояния девочку довела родная мать.

Девочка с инвалидностью жила в полной антисанитарии, последние лет пять она постоянно недоедала. Почему социальные службы ранее не изъяли девочку из семьи и не отправили в больницу, рассказали в сюжете "Сегодня".

Полиция, которая приехала по указанному адресу, обнаружила 15-летнюю девочку в квартире без света и газа. На столе были огарки свечей и гора спичек. По стенам бегали тараканы, в холодильнике – паутина, а по всем углам жилья – мусор и пластиковые бутылки.

В комнате стояла детская кроватка, на которой в угол на голом матрасе забилась 15-летняя Богдана. Девочка весит всего 9 кг, практически не ходит и не разговаривает. Ее забрала скорая помощь. К ней никого не пускают, и как врачи говорят, мать запретила.

"Доставленный ребенок является инвалидом детства по болезни Дауна. С признаками гипотрофии. Состояние при поступлении – средней степени тяжести. Сейчас угрозы жизни ребенка нет", - сообщил заместитель генерального директора 8-ой больницы Ярослав Войтенко.

О семье Богданы известно немного. Она вместе с мамой и сестрой жила в обычном многоквартирном доме. Семья переехала в Кривой Рог из Запорожья пять лет назад. Соседи рассказали, что мама девочек Ирина неконтактная, ни с кем не общалась. В доме знали, что один ребенок – инвалид, но девочку никогда не видели, условий в квартире не видели.

Самой Ирины в момент приезда полиции дома не было, она со старшей дочкой утром куда-то уехала по делам. Соседка рассказала, что старшая девочка уже окончила училище и работала, а вот мама – нет, не устраивалась и не стремилась.

Семья жила на выплаты по инвалидности и пособие от города – около 2500 гривен. В соцслужбе о девочке узнали только летом прошлого года, после того, как Ирина подписала декларацию с семейным врачом, и медик пришла навестить девочку с инвалидностью. Ирине предлагали отдать Богдану в реабилитационный центр, но она наотрез отказалась.

"Законодательство нам сейчас не позволяет сразу забрать ребенка от родителей. Ситуация в семье не улучшалась. Поэтому принято решение, что следует немедленно отбирать ребенка и устраивать в медучреждение", - объяснили в соцслужбе.

В прокуратуре сейчас выясняют, почему Ирина и ее старшая совершеннолетняя дочь совершенно не заботились о Богдане.

"Нечеловеческие условия проживания ребенка вследствие ненадлежащего ухода – ребенок не способен к самообслуживанию. Не умеет сидеть, ходить, стоять, говорить", - сообщила прокурор Татьяна Кондратенко.

Ирине грозит до пяти лет тюрьмы, но лишать родительских прав ее пока не планируют. Девочку планируют поместить в реабилитационный центр и там она пробудет минимум год. Если за это время мать не устроится на работу и не приведет жилье в порядок – дело будет передано в суд, на лишение родительских прав.

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