У Кривому Розі мати довела підлітка до виснаження: важить 9 кг і майже не розмовляє

У Кривому Розі Дніпропетровської області виявили 15-річну дівчинку, яка практично не ходить, не розмовляє і важить всього 9 кг. Дитину знайшли у покинутій квартирі й до такого стану дівчинку довела рідна мати.

Дівчинка з інвалідністю жила в повній антисанітарії, останні п'ять років вона постійно недоїдала. Чому соціальні служби раніше не дівчинку вилучили із сім'ї та не відправили в лікарню, розповіли в сюжеті "Сьогодні".

Поліція, яка приїхала за вказаною адресою, виявила 15-річну дівчинку у квартирі без світла і газу. На столі були недогарки свічок і гора сірників. По стінах бігали таргани, в холодильнику – павутина, а по всіх кутках житла сміття та пластикові пляшки.

У кімнаті стояла дитяче ліжечко, на якій в кут на голому матраці забилася 15-річна Богдана. Дівчинка важить всього 9 кг, практично не ходить і не розмовляє. Її забрала швидка допомога. До неї нікого не пускають, і лікарі кажуть, мати заборонила.

"Доставлена дитина є інвалідом дитинства по хворобі Дауна. З ознаками гіпотрофії. Стан при надходженні – середнього ступеня тяжкості. Зараз загрози життю дитини немає", - повідомив заступник генерального директора 8-ої лікарні Ярослав Войтенко.

Про сім'ю Богдани відомо небагато. Вона разом з мамою і сестрою жила у звичайному багатоквартирному будинку. Сім'я переїхала в Кривий Ріг з Запоріжжя п'ять років тому. Сусіди розповіли, що мама дівчаток Ірина неконтактна, ні з ким не спілкувалася. В будинку знали, що одна дитина – інвалід, але дівчинку ніколи не бачили, умов у квартирі не бачили.

Самої Ірини в момент приїзду поліції вдома не було, вона зі старшою донькою вранці кудись поїхала у справах. Сусідка розповіла, що старша дівчинка уже закінчила училище і працювала, а от мама – ні, не влаштовувалася і не прагнула.

Сім'я жила на виплати по інвалідності та допомогу від міста – близько 2500 гривень. У соцслужбі про дівчинку дізналися лише влітку минулого року, після того, як Ірина підписала декларацію з сімейним лікарем, і медик прийшла відвідати дівчинку з інвалідністю. Ірині пропонували віддати Богдану в реабілітаційний центр, але вона навідріз відмовилася.

"Законодавство нам зараз не дозволяє відразу забрати дитину від батьків. Ситуація в родині не поліпшувалася. Тому прийнято рішення, що слід негайно відбирати дитину і влаштовувати в медустанову", - пояснили в соцслужбі.

У прокуратурі зараз з'ясовують, чому Ірина і її старша повнолітня дочка зовсім не дбали про Богдану.

"Нелюдські умови проживання дитини внаслідок неналежного догляду – дитина не здатна до самообслуговування. Не вміє сидіти, ходити, стояти, говорити", - повідомила прокурор Тетяна Кондратенко.

Ірині загрожує до п'яти років в'язниці, але позбавляти батьківських прав її поки не планують. Дівчинку планують помістити в реабілітаційний центр і там вона пробуде мінімум рік. Якщо за цей час мати не влаштується на роботу і не приведе житло в порядок – справа буде передана в суд на позбавлення батьківських прав.

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