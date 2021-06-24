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В Кривом Роге "коп" избил задержанного до смерти

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Кривой Рог, Четверг 24 июня 2021 16:35
В Кривом Роге "коп" избил задержанного до смерти Коллаж РБК-Украина: в Кривом Роге полицейский избил задержанного
Автор: Владимир Костырин

В Кривом Роге командир взвода полка патрульной полиции предстанет перед судом за избиение задержанного, что закончилось смертью потерпевшего.

Об этом 24 июня передали в пресс-службе Офиса генпрокурора.

По данным следствия, правоохранитель задержал мужчину во время конфликта на местном рынке, но отвез его не в райотдел полиции, а на окраину города в лесополосу. После этого "коп" нанес гражданину телесные повреждения.

"Через несколько дней, не приходя в сознание, пострадавший скончался в больнице", - говорится в сообщении.

ЧП случилось еще в августе 2018 года, и по факту происшествия было начато расследование в уголовном производстве, которое осуществлялось следователями территориального управления ГБР в Полтаве.

Теперь прокуроры специализированного подразделения по противодействию нарушениям прав человека Офиса генпрокурора направили в суд обвинительный акт в отношении полицейского.

Командир взвода патрульных подозревается в превышении служебных полномочий, повлекшим тяжкие последствия, и умышленные тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 365, ч.2 ст. 121 УК Украины).

Ранее сообщалось, что на Закарпатье сотрудник СБУ избил полицейскую во время ее ночного дежурства. Позже оказалось, что пострадавшая с побоями две недели пролежала в больнице, а Мукачевский суд оправдал и отпустил нападавшего.

Также мы писали о том, что в мае в Киеве "копы" избили подростков из-за музыки на улице, и инцидент сняли на видео очевидцы.

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Кривой Рог полиция избиение ГБР
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