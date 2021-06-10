На Закарпатье сотрудник СБУ избил полицейскую: скандал получил неожиданное продолжение

На Закарпатье сотрудник СБУ избил полицейскую во время ее ночного дежурства. Мужчину остановили на авто для проверки на алкоголь. Он накинулся на патрульную с кулаками, а сейчас Мукачевский суд оправдал его.

Пострадавшая с побоями две недели пролежала в больнице. Она очень удивилась, когда суд отпустил нападавшего на нее сотрудника СБУ.

Мария Семенюк работает патрульной, факт побоев зафиксировала ее нагрудная камера. Той ночью она с напарником была на дежурстве. Вдруг они увидели, что по дороге несется автомобиль Scoda. Машина маневрировала, а потом завернула на заправку.

Как оказалось, водитель был пьяный, на него сложили административный протокол, о чем ему и сообщили. Мужчине очень не понравилось это, он начал драться и вырываться, от наручников он тоже увернулся. Потом он накинулся на Марию и начал бить. Она с сотрясением мозга и черепно-мозговой травмой пробыла в больнице две недели.

Кем оказался нападающий на полицейскую

50-летний Анатолий Сикора напал на патрульную, после чего его уволили с поста сотрудника СБУ.

Постановление суда шокировало полицейскую. Как оказалось, Анатолий Сикора бил ее не намеренно. Суд постановил, что обвиняемый действовал ситуативно, мол, он не бил женщину, ни ногой, ни рукой.

Сам Анатолий от комментариев отказался. На суде он даже не попросил прощений у Марии.