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В Киеве "копы" избили подростков из-за музыки на улице (видео)

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Киев, Вторник 18 мая 2021 13:51
В Киеве "копы" избили подростков из-за музыки на улице (видео) Коллаж РБК-Украина: в Киеве полицейские избили подростков
Автор: Styler

В Киеве сотрудники полиции задержали и избили подростков из-за того, что они слушали музыку на улице. Очевидцы говорят, что молодые люди мешали мужчине, который косил траву.

Об этом сообщает Telegram-канал "Украина в шоке".

Между мужчиной и подростками сначала произошла словесная перепалка. Потом он отобрал у ребят колонку и сумку и закрыл все это в машине до приезда сотрудников полиции.

Что было дальше неизвестно, но прохожие засняли на видео, как полицейский жестко обращается с задержанным подростком.

Пользователи сети прокомментировали инцидент.

  • Забыли сказать, что прежде чем мужчина отобрал колонку, он попросил их выключить музыку, но молодежь ответила: "газонокосильщика мы еще не е**ли"
  • Классно они обновили полицию, а что изменилось?
  • Молокососы виноваты;
  • Они может и виноваты, но действия полиции преувеличины;
  • Правильно, ибо нех*р шуметь, вот так и нужно обращаться, потому что только так наступит порядок;
  • Слишком длинные языки у этих мелких;
  • Почему полиция позволяет себя так вести с подростками? Почему они вообще позволяют себе поднимать руку?
  • Та ужас вообще, слишком много себе позволяют, надеюсь родители этого мальчика подадут в суд на этого полицейского;
  • Преувеличение должностных обязанностей.

Напомним, в Днепре полицейские жестко скрутили парня без маски. У него сотрясение мозга.

Мы также писали о том, что в Днепре пьяный подросток разгромил новую аллею в центре города.

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