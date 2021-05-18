В Киеве "копы" избили подростков из-за музыки на улице (видео)
Коллаж РБК-Украина: в Киеве полицейские избили подростков
В Киеве сотрудники полиции задержали и избили подростков из-за того, что они слушали музыку на улице. Очевидцы говорят, что молодые люди мешали мужчине, который косил траву.
Об этом сообщает Telegram-канал "Украина в шоке".
Между мужчиной и подростками сначала произошла словесная перепалка. Потом он отобрал у ребят колонку и сумку и закрыл все это в машине до приезда сотрудников полиции.
Что было дальше неизвестно, но прохожие засняли на видео, как полицейский жестко обращается с задержанным подростком.
Пользователи сети прокомментировали инцидент.
- Забыли сказать, что прежде чем мужчина отобрал колонку, он попросил их выключить музыку, но молодежь ответила: "газонокосильщика мы еще не е**ли"
- Классно они обновили полицию, а что изменилось?
- Молокососы виноваты;
- Они может и виноваты, но действия полиции преувеличины;
- Правильно, ибо нех*р шуметь, вот так и нужно обращаться, потому что только так наступит порядок;
- Слишком длинные языки у этих мелких;
- Почему полиция позволяет себя так вести с подростками? Почему они вообще позволяют себе поднимать руку?
- Та ужас вообще, слишком много себе позволяют, надеюсь родители этого мальчика подадут в суд на этого полицейского;
- Преувеличение должностных обязанностей.
Напомним, в Днепре полицейские жестко скрутили парня без маски. У него сотрясение мозга.
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