В Киеве "копы" избили подростков из-за музыки на улице (видео)

В Киеве сотрудники полиции задержали и избили подростков из-за того, что они слушали музыку на улице. Очевидцы говорят, что молодые люди мешали мужчине, который косил траву.

Об этом сообщает Telegram-канал " Украина в шоке ".

Между мужчиной и подростками сначала произошла словесная перепалка. Потом он отобрал у ребят колонку и сумку и закрыл все это в машине до приезда сотрудников полиции.

Что было дальше неизвестно, но прохожие засняли на видео, как полицейский жестко обращается с задержанным подростком.

Пользователи сети прокомментировали инцидент.