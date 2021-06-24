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У Кривому Розі "коп" побив затриманого до смерті

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Кривий Ріг, Четвер 24 червня 2021 16:35
У Кривому Розі "коп" побив затриманого до смерті Колаж РБК-Україна: у Кривому Розі поліцейський побив затриманого
Автор: Володимир Костирін

У Кривому Розі командир взводу полку патрульної поліції постане перед судом за побиття затриманого, що закінчилося смертю потерпілого.

Про це 24 червня передали в прес-службі Офісу генпрокурора.

За даними слідства, правоохоронець затримав чоловіка під час конфлікту на місцевому ринку, але відвіз його не до райвідділу поліції, а на околицю міста в лісосмугу. Після цього "коп" завдав громадянину тілесні ушкодження.

"Через кілька днів, не приходячи до тями, потерпілий помер у лікарні", - йдеться в повідомленні.

НП сталася ще в серпні 2018 року, і за фактом події було розпочато розслідування у кримінальному провадженні, яке здійснювалося слідчими територіального управління ДБР у Полтаві.

Тепер прокурори спеціалізованого підрозділу з протидії порушенням прав людини Офісу генпрокурора направили до суду обвинувальний акт щодо поліцейського.

Командир взводу патрульних підозрюється у перевищенні службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки, та умисні тяжкі тілесні ушкодження, що спричинили смерть потерпілого (ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 121 КК України).

Раніше повідомлялося, що на Закарпатті співробітник СБУ побив поліцейську під час її нічного чергування. Пізніше виявилося, що постраждала з побоями два тижні пролежала в лікарні, а Мукачівський суд виправдав і відпустив нападника.

Також ми писали про те, що в травні у Києві "копи" побили підлітків через музику на вулиці, і інцидент зняли на відео очевидці.

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Кривий Ріг полиция побиття ДБР
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