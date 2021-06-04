В Кривом Роге девочку засосала трясина из щебня от коммунальщиков: огораживать не стали
В Кривом Роге девочка угодила в залитую бетонно-каменной жижей яму на улице, и начала грузнуть в субстанции, словно в зыбучих песках, не в состоянии самостоятельно выбраться. К счастью, рядом была ее мама, которая и вытащила ребенка из "трясины" из щебня.
Об этом передали в паблике "Х_Кривбасс" в Instagram.
Инцидент произошел на перекрестке улиц Сергея Колачевского,132, и Карбышева, 7.
О происшествии рассказала мама девочки. По ее словам, такая опасная жижа осталась тут после работ КП "Кривбассводоканал".
Женщина обратилась по факту в полицию, написала заявление на коммунальщиков, связывалась с другими службами, била тревогу.
"Моя дочь провалилась в яму, дело рук "Кривбассводоканала". С виду там была куча камней, вот ребенок и не подозревая туда пошла, я была рядом, но тут резко она начала грузнуть в трясину из щебня. Я вызвала полицию, они развели руками, мол здесь вам никто не поможет, написала заяву на "Кривбассводоканал". Звонила на все горячие линии, но в ответ они "примут меры", - цитирует ресурс жительницу Кривого Рога.
Но, говорит возмущенная женщина, в итоге на ситуацию никто должным образом не отреагировал, а место с "болотом" из щебня даже не оградили.
В Кривом Роге девочка угодила в яму, залитую трясиной из щебня, и ее спасла мама (фото: instagram.com/hyevuy.kr)
Теперь горожанка призывает к максимальной огласке, ведь пострадать могут и другие люди - и взрослые, и дети.
В сети опубликовали видео, как мужчина с длинной палкой проверяет глубину ямы под вязкой жижей из щебня. Так выясняется, что взрослый человек может увязнуть там до пояса.
Видео: в Кривом Роге глубокая яма, залитая бетонно-каменной жижей, представляет опасность для прохожих
Напомним, недавно в центре Запорожья ребенок провалился под плиты в яму возле детской площадки.
Также мы писали о том, что ранее в Одессе женщина с детской коляской провалилась в яму глубиной три метра.