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В Кривом Роге девочку засосала трясина из щебня от коммунальщиков: огораживать не стали

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Кривой Рог, Пятница 04 июня 2021 23:17
В Кривом Роге девочку засосала трясина из щебня от коммунальщиков: огораживать не стали Коллаж РБК-Украина: в Кривом Роге девочка завязла в трясине из щебня
Автор: Владимир Костырин

В Кривом Роге девочка угодила в залитую бетонно-каменной жижей яму на улице, и начала грузнуть в субстанции, словно в зыбучих песках, не в состоянии самостоятельно выбраться. К счастью, рядом была ее мама, которая и вытащила ребенка из "трясины" из щебня.

Об этом передали в паблике "Х_Кривбасс" в Instagram.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Сергея Колачевского,132, и Карбышева, 7.

О происшествии рассказала мама девочки. По ее словам, такая опасная жижа осталась тут после работ КП "Кривбассводоканал".

Женщина обратилась по факту в полицию, написала заявление на коммунальщиков, связывалась с другими службами, била тревогу.

"Моя дочь провалилась в яму, дело рук "Кривбассводоканала". С виду там была куча камней, вот ребенок и не подозревая туда пошла, я была рядом, но тут резко она начала грузнуть в трясину из щебня. Я вызвала полицию, они развели руками, мол здесь вам никто не поможет, написала заяву на "Кривбассводоканал". Звонила на все горячие линии, но в ответ они "примут меры", - цитирует ресурс жительницу Кривого Рога.

Но, говорит возмущенная женщина, в итоге на ситуацию никто должным образом не отреагировал, а место с "болотом" из щебня даже не оградили.

В Кривом Роге девочку засосала трясина из щебня от коммунальщиков: огораживать не сталиВ Кривом Роге девочку засосала трясина из щебня от коммунальщиков: огораживать не стали

В Кривом Роге девочка угодила в яму, залитую трясиной из щебня, и ее спасла мама (фото: instagram.com/hyevuy.kr)

Теперь горожанка призывает к максимальной огласке, ведь пострадать могут и другие люди - и взрослые, и дети.

В сети опубликовали видео, как мужчина с длинной палкой проверяет глубину ямы под вязкой жижей из щебня. Так выясняется, что взрослый человек может увязнуть там до пояса.

Видео: в Кривом Роге глубокая яма, залитая бетонно-каменной жижей, представляет опасность для прохожих

Напомним, недавно в центре Запорожья ребенок провалился под плиты в яму возле детской площадки.

Также мы писали о том, что ранее в Одессе женщина с детской коляской провалилась в яму глубиной три метра.

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