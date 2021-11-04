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В Кривом Роге 11-летняя девочка с родителями отмывала разрисованный ею трамвай: учили исправлять ошибки

Автор: Тетяна Самарук

В Кривом Роге обнаружили 3 девушек, которые разрисовывают вагон трамвая. В частности, родители одной из них решили уладить все мирным путем, поэтому вместе с юной художницей пришли оттирать вагон своими силами.

Об этом сообщили в Facebook- сообществе "Транспорт Кривого Рога".

Так, задержали 12-летних девушек 3 ноября.

На видео видно, что вагон трамвая сначала был полностью зарисован надписями и тогда семья начала его отмывать.

Однако, в другом видео уже видно, что большинство из них отмыли. Поэтому стены там снова стали белыми и ни одного "граффити" не было.

Кроме того, родителей других 2-х девушек привлекут к ответственности и взыщут причиненный вред предприятию.

Также отмечается, что родители не заставляли девушку оттирать все самостоятельно, а собственным прибором показали, как исправлять ошибки.

В Кривом Роге подростки разрисовали трамвай (facebook.com/Транспорт Кривого Рога)

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