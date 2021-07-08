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Во Львовской области задержали вандала, который повредил почти 60 крестов на кладбище

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Четверг 08 июля 2021 11:36
Во Львовской области задержали вандала, который повредил почти 60 крестов на кладбище Фото: в городе Стрый повредили 59 крестов (lv.npu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

В городе Стрый Львовской области задержали злоумышленника, который повредил кресты и памятники на кладбище. Всего он причастен почти к 60 повреждениям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

Информация о правонарушении поступила полицейским 8 июля около 5:30. Житель города Стрый сообщил о том, что на территории кладбища, расположенного на улице Нижанковского в райцентре, неизвестный мужчина повалил несколько надгробных крестов и повредил памятники.

По указанному адресу выехала группа полицейских.

Во время обследования территории кладбища правоохранители заметили мужчину, который как раз пытался повалить один из крестов на месте захоронения Сечевых Стрельцов. При виде полицейских он пытался скрыться, однако правоохранители догнали его и задержали.

Личность злоумышленника установлена-им оказался 20-летний житель Стрыя. Как предварительно установили правоохранители, всего мужчина повредил 59 намогильных крестов и памятников.

По факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 297 (осквернение или разрушение могилы борцов за независимость Украины) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание-ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, вскоре суд изберет ему меру пресечения.

Досудебное расследование продолжается.

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