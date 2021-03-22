В Кривом Роге брат несколько лет прятал тело сестры в квартире: регулярно мыл и обрабатывал

В Кривом Роге мужчина почти пять лет прятал тело своей умершей сестры. Он мыл и обрабатывал тело специальными растворами, чтобы соседи не учуяли трупный запах.
Детали происшествия рассказали на "Первом Городском".
Тело покойной пенсионерки обнаружил младший брат погибшей. Инцидент произошел в переулке Бульварном в Кривом Роге. Тело женщины пролежало в квартире несколько лет и по словам соседей, ее не видели живой уже более пяти лет.
Родственник в течении всего этого времени ухаживал за телом, мыл его и обрабатывал специальными веществами, чтобы не было трупного запаха, и соседи не вызвали полицию. Также мужчина заматывал тело в тряпки, и за годы оно превратилось в мумию.
Тело женщины обнаружили младший брат пенсионерки и управляющая домом. Родственника в тот момент в квартире не было.
Соседи рассказали, что последний раз старушку видели около 6 лет назад. Она уже тогда практически не выходила из квартиры и общалась с другими людьми только с балкона первого этажа. У ее родственника, который совершил данное преступления, подозревают психические проблемы. Известно, что ему около 50 лет.
В полиции подтвердили данное происшествие в комментарии для ТСН и сообщили, что сотрудники правоохранительных органов выясняют все подробности инцидента.
"В одной из квартир на территории Саксаганского района было обнаружено тело женщины 1933 года рождения. Сейчас труп направлен на проведение СМЕ с целью установления давности и причин смерти. Указанный факт зарегистрирован, пока правоохранители выясняют все обстоятельства", - сообщила спикер районного управления полиции Оксана Лесонен.
Напомним, ранее мы писали о том, что в полиции объяснили, почему так долго не могли тело убитой 7-летней Машеньки Борисовой.