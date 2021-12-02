В Кривом Роге бабушка сожгла елку в центре города: хотела погреться

В центре Кривого Рога пенсионерка сожгла одну из самых больших елок в городе. Как выяснили спасатели, женщина хотела согреться и развела костер.

Детали инцидента сообщили в Telegram-канале " Свои. Кривой Рог ".

Как сообщают очевидцы, возле одного из корпусов КНУ по улице Виталия Матусевича загорелась огромная елка. Пожар заметили патрульные, которые в это время проезжали мимо.

Один из сотрудников полиции кинулся на помощь пожилой женщине, которая оказалась рядом.

Второй в это время вызвал службу спасения. Спасатели быстро приехали на место возгорания и потушили пожар.

"Прибывшие на место спасатели установили, что на открытой территории горит елка и мусор под ней. Площадь возгорания составила 10 кв. м", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, пожар устроила пожилая женщина. Вероятнее всего, виновница инцидента – без определенного места жительства.

Женщина решила развести костер из старого ватного одеяла и мусора, чтобы согреться.

И выбрала место для костра под одной из огромных елок в центре города. Огонь быстро разгорелся и перекинулся на дерево.

Стоит отметить, что виновница пожара воспользовалась суматохой и скрылась с места преступления. Сейчас ее разыскивает полиция.