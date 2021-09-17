В Кривом Роге 2-летний мальчик упал с дивана и сильно травмировался: ребенок умер в реанимации

В Кривом Роге двухлетний ребенок сильно травмировался после падения с дивана дома, после чего малыша госпитализировали в Днепропетровскую областную детскую больницу. К сожалению, мальчик умер в клинике в реанимации.
Об этом 17 сентября передает издание "Vgorode".
По словам гендиректора больницы Алексея Власова, к ним в медучреждение малыша доставили из Кривого Рога в тяжелом состоянии.
У маленького пациента были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и кровоизлияние в мозгу.
Родители ребенка рассказали, что их сын получил такие травмы в результате падения с дивана.
К сожалению, все попытки медиков спасти малыша оказались безуспешными - ребенок скончался вчера поздно вечером в реанимационном отделении детской областной больницы в Днепре.
Теперь правоохранители выясняют, как могла произойти такая трагедия, все обстоятельства и детали происшествия.
Ранее сообщалось, что в Харькове 6-летний мальчик попал в реанимацию из-за падения ворот на школьном стадионе.
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