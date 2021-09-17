В Кривом Роге 2-летний мальчик упал с дивана и сильно травмировался: ребенок умер в реанимации

По словам гендиректора больницы Алексея Власова, к ним в медучреждение малыша доставили из Кривого Рога в тяжелом состоянии.

У маленького пациента были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и кровоизлияние в мозгу.

Родители ребенка рассказали, что их сын получил такие травмы в результате падения с дивана.

К сожалению, все попытки медиков спасти малыша оказались безуспешными - ребенок скончался вчера поздно вечером в реанимационном отделении детской областной больницы в Днепре.

Теперь правоохранители выясняют, как могла произойти такая трагедия, все обстоятельства и детали происшествия.