У Кривому Розі 2-річний хлопчик впав з дивана і сильно травмувався: дитина померла в реанімації

У Кривому Розі дворічна дитина сильно травмувалася після падіння з дивана вдома, після чого малюка госпіталізували до Дніпропетровської обласної дитячої лікарні. На жаль, хлопчик помер у клініці в реанімації.
Про це 17 вересня передає видання "Vgorode".
За словами гендиректора лікарні Олексія Власова, до них в медустанову малюка доставили з Кривого Рогу у важкому стані.
У маленького пацієнта були діагностовані закрита черепно-мозкова травма, забій головного мозку і крововилив у мозку.
Батьки дитини розповіли, що їх син отримав такі травми в результаті падіння з дивана.
На жаль, всі спроби медиків врятувати малюка виявилися безуспішними - дитина померла вчора пізно ввечері в реанімаційному відділенні дитячої обласної лікарні в Дніпрі.
Тепер правоохоронці з'ясовують, як могла статися така трагедія, всі обставини та деталі події.
Раніше повідомлялося, що в Харкові 6-річний хлопчик потрапив до реанімації через падіння воріт на шкільному стадіоні.
Також ми писали про те, що навесні в Слов'янську від смертельного отруєння померла маленька дівчинка і цивільний чоловік її матері - громадянин США.