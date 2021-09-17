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У Кривому Розі 2-річний хлопчик впав з дивана і сильно травмувався: дитина померла в реанімації

Автор: Володимир Костирін

У Кривому Розі дворічна дитина сильно травмувалася після падіння з дивана вдома, після чого малюка госпіталізували до Дніпропетровської обласної дитячої лікарні. На жаль, хлопчик помер у клініці в реанімації.

Про це 17 вересня передає видання "Vgorode".

За словами гендиректора лікарні Олексія Власова, до них в медустанову малюка доставили з Кривого Рогу у важкому стані.

У маленького пацієнта були діагностовані закрита черепно-мозкова травма, забій головного мозку і крововилив у мозку.

Батьки дитини розповіли, що їх син отримав такі травми в результаті падіння з дивана.

На жаль, всі спроби медиків врятувати малюка виявилися безуспішними - дитина померла вчора пізно ввечері в реанімаційному відділенні дитячої обласної лікарні в Дніпрі.

Тепер правоохоронці з'ясовують, як могла статися така трагедія, всі обставини та деталі події.

Раніше повідомлялося, що в Харкові 6-річний хлопчик потрапив до реанімації через падіння воріт на шкільному стадіоні.

Також ми писали про те, що навесні в Слов'янську від смертельного отруєння померла маленька дівчинка і цивільний чоловік її матері - громадянин США.

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Кривий Ріг