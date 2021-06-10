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В Кривом Роге 13 мужчин вытащили из подземелья корову (видео)

Автор: Светлана Мащенко

Спасатели ГСЧС пришли на помощь корове, которая провалилась в глубокое подземелье и не могла оттуда выбраться самостоятельно. Чтобы достать парнокопытное из ямы, пришлось задействовать сразу 13 мужчин, так как животное весит около 400 кг.

Фото и видео спасения коровы появилось в пресс-службе ГСЧС.

ЧП случилось 9 июня в 15:42 в Терновском районе города. Дежурное отделение спасателей ГСЧС отправилось на вызов местного жителя.

Когда спасатели прибыли на место, они обнаружили корову, которая находилась в трехметровой яме и не могла выбраться самостоятельно.

Чтобы добраться до испуганного животного, спасателям пришлось сделать подкоп при помощи лопат и смогли приблизиться к корове.

"Сотрудники Службы спасения вместе с местными жителями с помощью лопат сделали подкоп под корову и освободили частичного из пропасти. Далее специалисты ГСЧС с помощью механической лебедки, пожарного рукава и спасательной веревки изъяли корову весом 400 кг из ямы и передали 76-летнему владельцу", - говорится в сообщении.

К спасательным работам были привлечены 13 человек личного состава и 2 единицы техники.

Видео: В Кривом Роге спасли корову (dp.dsns.gov.ua)

Ранее мы писали, что в Харькове спасли кота, который десять дней просидел на высоком дереве в птичьем гнезде.

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