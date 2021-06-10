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У Кривому Розі 13 чоловіків витягли з підземелля корову (відео)

Автор: Світлана Мащенко

Рятувальники ДСНС прийшли на допомогу корові, яка провалилася в глибоке підземелля і не могла звідти вибратися самостійно. Щоб дістати парнокопитне з ями, довелося задіяти відразу 13 чоловіків, так як тварина важить близько 400 кг.

Фото і відео порятунку корови з'явилося у прес-службі ДСНС.

НП сталася 9 червня о 15:42 в Тернівському районі міста. Чергове відділення рятувальників ДСНС вирушило на виклик місцевого жителя.

Коли рятувальники прибули на місце, вони виявили корову, яка перебувала в триметровій ямі і не могла вибратися самостійно.

Щоб дістатися до переляканої тварини, рятувальникам довелося зробити підкоп за допомогою лопат і змогли наблизитися до корови.

"Співробітники Служби порятунку разом з місцевими жителями за допомогою лопат зробили підкоп під корову і звільнили часткового з прірви. Далі фахівці ДСНС за допомогою механічної лебідки, пожежного рукава і рятувальної мотузки дістали корову вагою 400 кг з ями і передали 76-річному власнику", - йдеться в повідомленні.

До рятувальних робіт було залучено 13 чоловіків особового складу та 2 одиниці техніки.

Відео: у Кривому Розі врятували корову (dp.dsns.gov.ua)

Раніше ми писали, що в Харкові врятували кота, який десять днів просидів на високому дереві в пташиному гнізді.

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