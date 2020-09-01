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Ляшко назвал критерии госпитализации пациента с подозрением на коронавирус

Вторник 01 сентября 2020 15:11
Ляшко назвал критерии госпитализации пациента с подозрением на коронавирус
Госпитализация при подозрении на коронавирус (фото: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал о госпитализации при подозрении на коронавирус

В Украине пациентов, у которых подозревают коронавирус, или больного госпитализируют в нескольких случаях: если у человека четко выраженные симптомы COVID-19 и по направлению врача.

Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью ТСН. Он также подтвердил слова Минздрава о том, что изменяется подход к госпитализации больных на коронавирус.

В больницы будут класть только тех людей, которые находятся в тяжелом состоянии. При этом пациенты, состояние которых определяется как средней тяжести, будут находиться под наблюдением семейного врача.

По словам Ляшко, существует четыре варианта, куда человек может обратиться за медицинской помощью:

  • К семейному врачу;
  • В скорую медицинскую помощь;
  • На "горячую" линию;
  • Самому обратится в больницу, которая оказывает медицинскую помощь больным COVID-19. При этом лечащий врач на месте принимает решение, есть ли основания для госпитализации пациента или нет.

Ляшко также отметил, что госпитализация человека не влияет на оплату труда медработников или средств, которые перечисляет Национальная служба здоровья Украины.

Главный санитарный врач также заявил, что при соблюдении критериев госпитализации смертность в стране из-за осложнений от коронавируса расти не будет.

Напомним, у Нади Дорофеевой заподозрили коронавирус. У артистки сильно поднялась температура.

Ранее Комаровский рассказал, как вылечить COVID-19 с помощью алкоголя.

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