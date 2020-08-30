Комаровский рассказал, как вылечить COVID-19 с помощью алкоголя

Евгений Комаровский (фото: facebook.com/uakomar)

Евгений Комаровский утверждает, что помочь при коронавирусной болезни может алкоголь. Однако далеко не во всех случаях. Об этом врач рассказал на своем YouTube-аккаунте.

Комаровский уверяет, что в данном случае очень большую роль играет внушаемый отвсюду страх. Если у человека легкая форма коронавирусной инфекции и температура чуть выше 37 - болезнь, скорее всего, пройдет быстро и без употребления чего-либо.

"Вот Вы весь перепуганный, сидите, дрожите, насмотревшись телевизор, и тут выпиваете водки и коронавирусная инфекция уже не кажется такой страшной и мир вообще не плох и можно жить. Поэтому бессимтомная форма коронавируса у здорового человека от 40 до 76 возможно и лечится 100 миллилитрами качественной водки", - отметил доктор.

При этом доктор не рекомендует прибегать к такому методу, поскольку злоупотребление спиртным ведет к развитию неприятных болезней. Давно доказано, что с употреблением алкоголя связано увеличение риска развития рака молочной железы, губы, языка, пищевода, печени, желудка, мочевого пузыря.

"В статистической выборке нет достаточных данных о том, как 150 грам водки влияют на здоровье коронавирусного больного в условиях дефицита кислорода и температуры выше 39", - резюмировал врач.

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