ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

У Дорофеевой заподозрили коронавирус: сильно поднялась температура

Понедельник 31 августа 2020 22:38
У Дорофеевой заподозрили коронавирус: сильно поднялась температура
Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Роман Мирончук

У артистки заподозрили COVID-19

Надя Дорофеева серьезно заболела, поэтому у нее заподозрили COVID-19. В воскресенье, 30 августа, утром у артистки поднялась температура до 38,6 градусов. Певица сделала ПЦР-тест на коронавирус, но он показал, что инфекции нет.

При этом это был не первый тест на COVID-19. За несколько дней до этого Дорофеева уже делала ПЦР-тест, и тогда он тоже был отрицательным. Но из-за плохого самочувствия и повышения температуры, она решила сделать повторный тест. Об этом рассказал муж артистки Дантес на своей странице в Instagram.

Он отметил, что результаты второго теста пришли сегодня, 31 августа. При этом он рассказал, что вчера весь день провел дома вместе с Надей. В 5:30 у нее началась подниматься высокая температура. Потом такое же повторилось и днем.

Напомним, украинская телеведущая Маричка Падалко призналась в резком ухудшении здоровья из-за COVID-19. Она отметила, что слишком рано начало радоваться "выздоровлению". Когда исчезли респираторные симптомы, телеведущая решила, что болезнь позади, но появились другие более серьезные признаки.

Ранее Ольга Фреймут вышла на паркет с коронавирусом. Она сообщила, что ни у нее, ни у ее партнера по танцам Ильи Падзина нет температуры и они чувствуют себя удовлетворительно.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины КоронавирусНадя Дорофеева
Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь