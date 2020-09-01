Ляшко назвав критерії госпіталізації пацієнта з підозрою на коронавірус

Госпіталізація при підозрі на коронавірус (фото: РБК-Україна)

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів про госпіталізацію при підозрі на коронавірус

В Україні пацієнтів, у яких підозрюють коронавірус, або хворого госпіталізують в декількох випадках: якщо у людини чітко виражені симптоми COVID-19 і за направленням лікаря.

Про це розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в інтерв'ю ТСН. Він також підтвердив слова МОЗ про те, що змінюється підхід до госпіталізації хворих на коронавірус.

У лікарні будуть класти тільки тих людей, які знаходяться у важкому стані. При цьому пацієнти, стан яких визначається як середньої тяжкості, будуть перебувати під наглядом сімейного лікаря.

За словами Ляшка, існує чотири варіанти, куди людина може звернутися за медичною допомогою:

До сімейного лікаря;

У швидку медичну допомогу;

На "гарячу" лінію;

Самому звернутися в лікарню, яка надає медичну допомогу хворим COVID-19. При цьому лікар на місці приймає рішення, чи є підстави для госпіталізації пацієнта чи ні.

Ляшко також зазначив, що госпіталізація людини не впливає на оплату праці медпрацівників або коштів, які перераховує Національна служба здоров'я України.

Головний санітарний лікар також заявив, що при дотриманні критеріїв госпіталізації смертність у країні із-за ускладнень від коронавірусу рости не буде.

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