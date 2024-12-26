Крістофер Нолан назвав улюблений фільм 2024 року

Улюблений фільм Крістофера Нолана за 2024 рік

У розмові з виданням Variety селебриті зізнався, що цього року його підкорила друга частина "Гладіатора", і тому він дав їй високу оцінку. У той час далеко не всі оцінили продовження відомої історії.

"Скотт знає, що ми тут не для того, щоб пізнати римську культуру. Ми тут, щоб побачити наші власні темні бажання у зручному місці. Він надто досвідчений режисер, щоб потрапити на паралелі з нашим часом. Він дозволяє світу "Гладіатора 2" говорити самому за себе, ще раз показуючи нам, хто ми є, та просто запрошуючи насолодитися божевільною подорожжю", - ділиться своїми думками про стрічку Нолан.

"Чому в Колізеї є акули? Бо ми їх вимагаємо. А Скотт віртуозно їх нам дає. Коли він розповідає, як ігри використовуються для маніпулювання громадською думкою, ми не можемо не побачити тіні нашої власної публічної арени", - додає режисер.

Крістофер Нолан (фото: Кіноріум)

Що відомо про фільм "Гладіатор 2"

Режисером стрічки виступив Рідлі Скотт, і в Україні прем'єра відбулася в листопаді цього року.

За сюжетом минуло вже 16 років після подій, які показуються в попередній частині. Люціус мешкає з дружиною на північному узбережжі Африки, а вторгнення римлян на чолі з Маркусом призводить до того, що він стає рабом. Пам'ять про славетні бої гладіатора Максимуса змушує його теж стати гладіатором.

Люціуса зіграв ірландський актор Пол Мескаль, Маркуса - американський актор Педро Паскаль, а Луциллу - данська акторка Конні Нільсен.

"Гладіатор 2" отримав рейтинг Restricted (у кіно: особи, які не досягли 17-річного віку, допускаються на фільм лише у супроводі одного з батьків або законного представника, - прим. ред.) від Motion Picture Association через "надмірне криваве насильство".

Кадри з фільму "Гладіатор 2" (фото: Кіноріум) Кадри з фільму "Гладіатор 2" (фото: Кіноріум)

На відміну від попередніх своїх робіт, Скотт заявляв про те, що "Гладіатор 2" не матиме режисерської версії, оскільки він заслужив право на свій остаточний монтаж і видалив деякі сцени під час зйомок, тому йому не потрібно було робити це після завершення фільму.

Цікаво, що в Австралії було випущено дві версії фільму; оригінальну, нескорочену версію з рейтингом MA15+ (з попередженням для споживачів про "вразливі теми та насильство"), та відредаговану версію з рейтингом M ("жорстоке поводження з тваринами, кров і gore-ефекти, деталі травм та насильство"), де бризки крові або скорочені, або видалені.

Рейтинг MA15+ вирішили відновити для нескороченого домашнього медіа-релізу з оновленим попередженням для споживачів "жорстоке поводження з тваринами, насильство та кров і gore-ефекти".