Крістофер Нолан назвав улюблений фільм 2024 року

Знаменитий британський кінорежисер Крістофер Нолан назвав свій улюблений фільм 2024 року. Цю стрічку він вважає "прекрасним атракціоном", також зірка похвалив її акторів і персонажів.
Про який саме кінопроєкт йдеться, пише РБК-Україна (проєкт Styler).
У розмові з виданням Variety селебриті зізнався, що цього року його підкорила друга частина "Гладіатора", і тому він дав їй високу оцінку. У той час далеко не всі оцінили продовження відомої історії.
"Скотт знає, що ми тут не для того, щоб пізнати римську культуру. Ми тут, щоб побачити наші власні темні бажання у зручному місці. Він надто досвідчений режисер, щоб потрапити на паралелі з нашим часом. Він дозволяє світу "Гладіатора 2" говорити самому за себе, ще раз показуючи нам, хто ми є, та просто запрошуючи насолодитися божевільною подорожжю", - ділиться своїми думками про стрічку Нолан.
"Чому в Колізеї є акули? Бо ми їх вимагаємо. А Скотт віртуозно їх нам дає. Коли він розповідає, як ігри використовуються для маніпулювання громадською думкою, ми не можемо не побачити тіні нашої власної публічної арени", - додає режисер.
Режисером стрічки виступив Рідлі Скотт, і в Україні прем'єра відбулася в листопаді цього року.
За сюжетом минуло вже 16 років після подій, які показуються в попередній частині. Люціус мешкає з дружиною на північному узбережжі Африки, а вторгнення римлян на чолі з Маркусом призводить до того, що він стає рабом. Пам'ять про славетні бої гладіатора Максимуса змушує його теж стати гладіатором.
Люціуса зіграв ірландський актор Пол Мескаль, Маркуса - американський актор Педро Паскаль, а Луциллу - данська акторка Конні Нільсен.
"Гладіатор 2" отримав рейтинг Restricted (у кіно: особи, які не досягли 17-річного віку, допускаються на фільм лише у супроводі одного з батьків або законного представника, - прим. ред.) від Motion Picture Association через "надмірне криваве насильство".
На відміну від попередніх своїх робіт, Скотт заявляв про те, що "Гладіатор 2" не матиме режисерської версії, оскільки він заслужив право на свій остаточний монтаж і видалив деякі сцени під час зйомок, тому йому не потрібно було робити це після завершення фільму.
Цікаво, що в Австралії було випущено дві версії фільму; оригінальну, нескорочену версію з рейтингом MA15+ (з попередженням для споживачів про "вразливі теми та насильство"), та відредаговану версію з рейтингом M ("жорстоке поводження з тваринами, кров і gore-ефекти, деталі травм та насильство"), де бризки крові або скорочені, або видалені.
Рейтинг MA15+ вирішили відновити для нескороченого домашнього медіа-релізу з оновленим попередженням для споживачів "жорстоке поводження з тваринами, насильство та кров і gore-ефекти".
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Для створення матеріалу були використані джерела: інтерв'ю Крістофера Нолана для Variety, інформація про фільм "Гладіатор 2" зі сторінки Вікіпедія.